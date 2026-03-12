HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh của Báo Người Lao Động liên quan hồ Búng Xáng

CA LINH

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân An, TP Cần Thơ chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm bảo vệ môi trường tại hồ Búng Xáng.

Liên quan đến thông tin "Hồ Búng Xáng ở Cần Thơ cải tạo hơn 220 tỉ đồng nhưng vẫn ô nhiễm trầm trọng" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 12-3, Chủ tịch UBND phường Tân An đã có ý kiến chỉ đạo.

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh trên Báo Người Lao Động về việc ô nhiễm tại hồ Búng Xáng - Ảnh 1.

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh trên Báo Người Lao Động về việc ô nhiễm tại hồ Búng Xáng - Ảnh 2.

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh trên Báo Người Lao Động về việc ô nhiễm tại hồ Búng Xáng - Ảnh 3.

Cần Thơ: Chỉ đạo "nóng" sau phản ánh trên Báo Người Lao Động về việc ô nhiễm tại hồ Búng Xáng - Ảnh 4.

Lục bình và rác thải dày đặc trên hồ Búng Xáng

Theo đó, Chủ tịch UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ưu tiên triển khai ngay việc thu gom rác; dọn sạch cỏ trên vỉa hè khu vực hồ Búng Xáng; chủ trì phối hợp công an và Trưởng khu vực 8, 9 lắp camera hoặc trưng dụng các camera nhà dân sẵn có để trích xuất xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ.

Đồng thời, phòng cần tham mưu văn bản trình UBND phường xin UBND thành phố duyệt chủ trương và cấp bổ sung kinh phí tổng vệ sinh môi trường định kỳ và thu gom vớt rác, vớt bớt lục bình dưới lòng hồ

Ngoài ra, lãnh đạo phường giao Trưởng khu vực 8 và 9 cho các hộ dân, hàng quán mặt tiền đường quanh hồ và trong các hẻm đường quanh hồ ký cam kết giữ gìn vệ sinh cảnh quan, không vứt rác xuống hồ và đường quanh hồ.

CLIP: Hồ Búng Xáng ô nhiễm trầm trọng

Đoàn viên thanh niên phường chủ trì, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên duy trì chủ nhật hàng tuần đi tuyên truyền và thực hiện tổng vệ sinh khu vực xung quanh hồ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền và ra quân dọn dẹp vệ sinh…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án cải tạo hồ Búng Xáng (rộng hơn 12 ha, nằm trên địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều) với tổng vốn hơn 220 tỉ đồng, khởi công từ năm 2016, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục nạo vét lòng hồ, xây kè và chỉnh trang cảnh quan…

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lục bình xuất hiện dày đặc ở hồ Búng Xáng (nằm trên địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều). Bên cạnh đó, nhiều rác thải cũng bị vứt xuống hồ gây ô nhiễm trầm trọng.


Tin liên quan

Vợ chồng ở Cần Thơ đánh đổi cơ ngơi để thắp lửa bếp ăn 0 đồng

Vợ chồng ở Cần Thơ đánh đổi cơ ngơi để thắp lửa bếp ăn 0 đồng

(NLĐO) - Bán toàn bộ cơ ngơi gầy dựng nhiều năm, hai vợ chồng ở Cần Thơ dành trọn tâm sức mở bếp ăn 0 đồng, tiếp sức bệnh nhân nghèo

Phán quyết vụ nhà thầu kiện đòi nợ Ban Quản lý ODA Cần Thơ

(NLĐO) - Tòa án buộc Ban Quản lý ODA Cần Thơ phải trả cho nguyên đơn số tiền còn nợ chưa thanh toán là hơn 6,2 tỉ đồng và tiền lãi hơn 3,7 tỉ đồng

Hàng ngàn chim én “chiếm phố”, người dân Cần Thơ than trời vì phân chim

(NLĐO) - Hàng ngàn con chim én đậu trên dây điện ở phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) khiến phân chim rơi khắp nơi, gây ô nhiễm và ảnh hưởng sinh hoạt người dân

ô nhiễm Cần Thơ hồ Búng Xáng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo