Liên quan đến thông tin "Hồ Búng Xáng ở Cần Thơ cải tạo hơn 220 tỉ đồng nhưng vẫn ô nhiễm trầm trọng" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 12-3, Chủ tịch UBND phường Tân An đã có ý kiến chỉ đạo.

Lục bình và rác thải dày đặc trên hồ Búng Xáng

Theo đó, Chủ tịch UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ưu tiên triển khai ngay việc thu gom rác; dọn sạch cỏ trên vỉa hè khu vực hồ Búng Xáng; chủ trì phối hợp công an và Trưởng khu vực 8, 9 lắp camera hoặc trưng dụng các camera nhà dân sẵn có để trích xuất xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ.

Đồng thời, phòng cần tham mưu văn bản trình UBND phường xin UBND thành phố duyệt chủ trương và cấp bổ sung kinh phí tổng vệ sinh môi trường định kỳ và thu gom vớt rác, vớt bớt lục bình dưới lòng hồ

Ngoài ra, lãnh đạo phường giao Trưởng khu vực 8 và 9 cho các hộ dân, hàng quán mặt tiền đường quanh hồ và trong các hẻm đường quanh hồ ký cam kết giữ gìn vệ sinh cảnh quan, không vứt rác xuống hồ và đường quanh hồ.

CLIP: Hồ Búng Xáng ô nhiễm trầm trọng

Đoàn viên thanh niên phường chủ trì, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên duy trì chủ nhật hàng tuần đi tuyên truyền và thực hiện tổng vệ sinh khu vực xung quanh hồ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền và ra quân dọn dẹp vệ sinh…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án cải tạo hồ Búng Xáng (rộng hơn 12 ha, nằm trên địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều) với tổng vốn hơn 220 tỉ đồng, khởi công từ năm 2016, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục nạo vét lòng hồ, xây kè và chỉnh trang cảnh quan… Tuy nhiên, thời gian gần đây, lục bình xuất hiện dày đặc ở hồ Búng Xáng (nằm trên địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều). Bên cạnh đó, nhiều rác thải cũng bị vứt xuống hồ gây ô nhiễm trầm trọng.



