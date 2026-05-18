Tự hào cờ Tổ quốc

CLIP: Cần Thơ có thêm một ‘Đường cờ Tổ quốc’, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" thứ 19 của TP Cần Thơ xây dựng tại xã Trường Long Tây góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước.

Ngày 18-5, tại xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao Động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc". Đây là tuyến đường cờ thứ 19 mà Báo Người Lao Động thực hiện tại TP Cần Thơ.

CLIP: Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Trường Long Tây

Tham dự chương trình có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ; ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

Công trình nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đào Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây, cho biết công trình "Đường cờ Tổ quốc" nằm trên tuyến Tỉnh lộ 926 có tổng chiều dài 5 km, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 500 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Ông Đào Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây, phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu tham dự chương trình

"Tuyến đường cờ được thực hiện nhằm góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ. Công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn và lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, tuyên truyền, khích lệ nhân dân xã nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp" – ông Đào Hoàng Minh nhấn mạnh.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ cho xã Trường Long Tây

Các đại biểu khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Trường Long Tây

Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây khẳng định xã tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng công trình để phát huy tối đa giá trị do tuyến đường cờ mang lại.

Là một người dân sinh sống tại xã Trường Long Tây, anh Lê Minh Mẫn (25 tuổi) cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi tuyến "Đường cờ Tổ quốc" được khánh thành ngay trên quê hương mình.

Tuyến đường cờ làm cho xã Trường Long Tây trên nên khang trang hơn

Anh Mẫn bày tỏ: "Công trình không chỉ làm cho diện mạo đường quê trở nên khang trang, đẹp đẽ hơn, mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Đây là cách làm trực quan, thiết thực để nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Tôi cùng các đoàn viên, thanh niên trong xã tự nhủ sẽ cùng nhau giữ gìn, bảo quản tuyến đường luôn sạch đẹp, trang nghiêm".

Lãnh đạo HĐND TP Cần Thơ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, LĐLĐ thành phố trao tặng học bổng cho các em học sinh

Dịp này, LĐLĐ TP Cần Thơ trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Long Tây.

Cần Thơ có thêm tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 13km

(NLĐO) - Công trình được thực hiện bằng 400 lá cờ Tổ quốc do chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động trao tặng đến LĐLĐ TP Cần Thơ trước đó

CLIP: Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 8 km ở Cần Thơ

(NLĐO)- Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 8 km với 500 cột cờ đã tạo dấu ấn cho địa phương mới thành lập tại TP Cần Thơ.

Phối hợp tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trong Tháng Công nhân tại Cần Thơ

(NLĐO) - Nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân 2025 tại TP Cần Thơ hướng đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

