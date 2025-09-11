Clip: Căng thẳng phiên toà xét xử bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu

Ngày 11-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bà Lê Thị Mỹ Châu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu), với cáo buộc "Đưa hối lộ".



Cùng vụ án, 2 bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an phường 5, quận 10 cũ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đặc biệt, trong vụ án này, bà Châu được xác định vừa là bị cáo vừa là bị hại của hai bị cáo còn lại.

Phiên tòa diễn ra căng thẳng ngay từ những phần xét hỏi đầu tiên của HĐXX. Bà Châu khẳng định mình oan sai và phủ nhận việc "chạy án" cho người em xã hội Thái Khắc Hoàng – lúc đó đang bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà lý giải, 7 tỉ đồng mà bà đưa cho Kháng là để thuê luật sư (1 tỉ đồng) và khắc phục hậu quả cho Hoàng (6 tỉ đồng), chứ không nhằm mục đích xin tại ngoại hay "chạy án".

Clip: Phiên xét xử bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu sáng 11-9

HĐXX làm rõ mối quan hệ giữa bà Châu và Hoàng. Bà cho biết Hoàng là đối tác trong một dự án thương mại lớn với các đối tác nước ngoài. Do Hoàng có vốn tiếng Anh tốt, việc Hoàng được tại ngoại sẽ giúp dự án thuận lợi hơn. Khi Kháng giới thiệu bà gặp Nam, Nam chỉ nói: "Em chị sẽ được tại ngoại nhưng không được đi khỏi nơi cư trú, khi nào gọi phải có mặt", hoàn toàn không bàn về cách thức "chạy án".

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an phường 5, quận 10 cũ

Bà Châu cho rằng Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì cả nên việc đưa tiền cho Kháng không phải là hối lộ. Vì nghĩ mình không vi phạm pháp luật, bà đã làm đơn tố giác Kháng và Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, bà khai thêm những chi tiết bất ngờ rằng trước khi bị bắt, Kháng từng đến nhà bà than khóc: "Em bị thằng đó lừa, em sẽ giết nó". Bà không hỏi "thằng đó" là ai, chỉ nhắc Kháng đi về. Sau đó, vợ Kháng gọi điện báo có ý định tự tử, bà trấn an: "Các em còn các con, số tiền đó không lớn".

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại toà

Tại tòa, Kháng thừa nhận cáo trạng có phần đúng, có phần sai. Đúng là Kháng đã nhận 7 tỉ đồng từ bà Châu nhưng cho rằng mình cung cấp thông tin gian dối để lừa đảo. Kháng khai đã đưa cho Nam hơn 400 triệu đồng, gồm 300 triệu tiền mặt tại văn phòng luật sư để làm hồ sơ hỗ trợ Hoàng, số còn lại chuyển khoản vào tài khoản lễ tân một nhà hàng, sau khi trừ chi phí sẽ đưa tiếp cho Nam.

Trong khi đó, Nam hoàn toàn phủ nhận cáo trạng, kêu oan và khẳng định không nhận tiền từ Kháng, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi HĐXX chất vấn về việc nộp 250 triệu đồng khắc phục hậu quả, Nam giải thích đây là khoản do gia đình nộp, không phải ý chí của bản thân.

Phiên toà sẽ tiếp tục vào chiều cùng ngày.