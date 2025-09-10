HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Ngày mai, ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng hầu tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Ba bị cáo bị truy tố liên quan đến vụ “chạy án” bất thành, trong đó nam ca sĩ và cựu cán bộ công an bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày mai (11-9).

Cùng vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Châu Pharmacy Group) bị đưa ra xét xử về tội "Đưa hối lộ".

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu

Theo cáo trạng, tháng 5-2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng (em quen biết của bà, đang bị khởi tố, tạm giam) để được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp. Kháng tự giới thiệu là "cháu lãnh đạo cấp cao", hứa lo được việc với giá 7 tỉ đồng. Tin tưởng, bà Châu đã nhiều lần giao tiền cho Kháng, tổng cộng 7 tỉ đồng.

Kháng sau đó liên hệ với Hoàng Nam, khi đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ. Nam nói quen thân điều tra viên thụ lý vụ án, đồng ý giúp cho Hoàng thăm gặp và yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng đã đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng, đồng thời nhiều lần chuyển thêm tiền, trong đó có 100 triệu đồng để "sắp xếp thăm gặp".

Tuy nhiên, Hoàng vẫn không được tại ngoại như hứa hẹn. Thấy bị lừa, bà Châu tố cáo đến cơ quan điều tra. Kết quả điều tra xác định Kháng hoàn toàn không có khả năng "lo việc" nhưng vẫn gian dối chiếm đoạt tiền.

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Một cựu nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần ở TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của nhiều người.

Sang bàn bên cạnh mời bia, nam thanh niên bị đánh trọng thương

(NLĐO)- Khi anh T. sang bàn mời Nguyên uống bia thì xảy ra xô xát. Sau đó, Nguyên cốc thủy tinh đập vào đầu khiến anh T. bị tổn thương cơ thể 28%.

Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” ở Đồng Nai

(NLĐO)-2 đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất “cắt cổ” từ 304% đến 438%/năm, thu lợi gần nửa tỉ đồng

Mỹ Châu TAND TP HCM chạy án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản cơ quan điều tra
