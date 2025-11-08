HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Clip: Cầu thủ người Tà Ôi lập "siêu phẩm" giúp CLB Đồng Nai dẫn đầu Giải Hạng nhất

Tường Phước

(NLĐO) - Thắng Bình Định United với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của chân sút Hồ Thanh Minh, CLB Trường Tươi Đồng Nai vươn lên nhất bảng Giải Hạng nhất Quốc gia

Hồ Thanh Minh ghi bàn duy nhất giúp Đồng Nai thắng trận vòng 7 - Clip: FPT Play

Tận dụng lợi thế sân nhà ở vòng 7 Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026, CLB Đồng Nai thể hiện thế trận lấn lướt đội khách Bình Định United. Tuy nhiên, không có tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng trên hàng công, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng bế tắc khi tìm bàn thắng.

Sau 60 phút bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ một "siêu phẩm". Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Hồ Thanh Minh tận dụng kinh nghiệm dày dạn để vượt qua hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Bình Định United.

Giành 3 điểm trên sân nhà, CLB Đồng Nai tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm sau 7 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Khánh Hòa 2 điểm song đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thất bại này khiến đội bóng "đất võ" rơi xuống thứ 4 bảng xếp hạng với 10 điểm.

Diễn ra cùng ngày, Bắc Ninh hòa 1-1 khi tiếp đón Phú Thọ, CLB TP HCM thắng Quảng Ninh với tỉ số sít sao 1-0 ngay trên sân nhà.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

Thanh Minh 2 trận ghi 3 bàn, Đồng Nai tạm thời giành ngôi đầu Giải Hạng nhất

Thanh Minh 2 trận ghi 3 bàn, Đồng Nai tạm thời giành ngôi đầu Giải Hạng nhất

(NLĐO) - Hồ Thanh Minh lại toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai giành trọn 3 điểm và tạm vươn lên vị trí đầu bảng Giải Hạng nhất 2025-2026.

Chờ màn trình diễn của dàn sao CLB Đồng Nai

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Đồng Nai đã có nhiều chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trong nước để rà soát lực lượng

CLB Đồng Nai có thể làm lại từ Giải Hạng Ba sau chuyển giao

(NLĐO) - CLB Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai chuyển giao cho CLB Bình Phước. Sau khi hoàn tất thủ tục, đội Đồng Nai cũ nhiều khả năng sẽ dự Giải Hạng ba.

