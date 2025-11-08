HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thanh Minh 2 trận ghi 3 bàn, Đồng Nai tạm thời giành ngôi đầu Giải Hạng nhất

Quốc An - Ảnh: Anh Bình

(NLĐO) - Hồ Thanh Minh lại toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai giành trọn 3 điểm và tạm vươn lên vị trí đầu bảng Giải Hạng nhất 2025-2026.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng trên sân nhà khi vượt qua Quy Nhơn United 1-0, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Tiếp đón đối thủ đến từ Gia Lai, Đồng Nai nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi chủ động, khi bộ đôi Minh Vương và Lưu Tự Nhân đảm nhiệm vai trò cầm nhịp và phát động tấn công ở trung tuyến.

Dù vậy, hàng phòng ngự Quy Nhơn United dưới sự chỉ huy giàu kinh nghiệm của tiền vệ Cao Văn Triền đã thi đấu chắc chắn và khiến các pha phối hợp của đội chủ nhà liên tục bị bẻ gãy. Mọi nỗ lực đột phá của Đồng Nai đều vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố từ đội khách, khiến họ không thể tạo ra nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm.

Thế trận giằng co kéo dài trong suốt 45 phút đầu, với ưu thế cầm bóng thuộc về đội chủ nhà nhưng hiệu quả tấn công lại hạn chế. Hiệp 1 khép lại trong thế bế tắc, khi cả hai đội đều chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

img

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng có sự điều chỉnh nhân sự chuẩn xác khi Hồ Thanh Minh thay ngoại binh Alex Sandro, đồng thời rút Ngọc Đức và Xuân Trường, trao cơ hội cho Ngọc Tiến, Quốc Lộc. Những sự bổ sung này giúp đội chủ nhà tăng cường sức ép đáng kể.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 61, Hồ Thanh Minh ghi dấu ấn với pha xử lý tinh tế khi xoay người khống chế, khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn, mở tỉ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo xứ Huế chỉ sau 2 trận gần nhất khi trở lại sau chấn thương.

img

Những phút còn lại, Trường Tươi Đồng Nai chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Quy Nhơn gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào để gỡ hoà. Giữ vững lợi thế đến hết trận, đội bóng đại diện miền Đông Nam Bộ có 17 điểm, tạm vượt Khánh Hòa 2 điểm để chiếm ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Quy Nhơn United với 10 điểm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.

Vào ngày mai (9-11), hai trận đấu cuối cùng của vòng đấu sẽ diễn ra khi Long An tiếp đón Thanh Niên TP HCM, Đồng Tháp làm khách trên sân Khánh Hoà.

Tin liên quan

Minh Vương, Xuân Trường im tiếng, Đồng Nai chia điểm với Bắc Ninh

Minh Vương, Xuân Trường im tiếng, Đồng Nai chia điểm với Bắc Ninh

(NLĐO) - Trong ngày Minh Vương và Xuân Trường không thể toả sáng, Trường Tươi Đồng Nai đã chia điểm với đội khách Bắc Ninh.

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai giành ngôi nhất bảng

(NLĐO) - Tiền vệ Trần Minh Vương lập cú đúp giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng 2-1 trước Long An, trở lại ngôi đầu bảng Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026.

Hướng đến kinh tế thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh

(NLĐO) - Trong định hướng CLB Đồng Nai để tạo nên nền kinh tế thể thao bền vững thì Chủ tịch CLB vừa đảm nhận thêm cương vị mới.

Minh Vương Thanh Minh Trường Tươi Đồng Nai Quy Nhơn United
    Thông báo