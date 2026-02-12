HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Cháy chung cư P.H Nha Trang, 2 người tử vong

Kỳ Nam

(NLĐO) - Sau khi đám cháy chung cư P.H Nha Trang dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong.

Tối 12-2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã dập tắt hoàn toàn đám cháy chung cư P.H Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, tại một căn hộ tại tầng 16, chung cư P.H Nha Trang bất ngờ xảy ra cháy lớn, khiến khói đen lan ra ngoài cửa sổ, bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy tại chung cư xã hội khiến 2 người tử vong

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN - Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Cháy chung cư ở Nha Trang , 2 người tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Sau hơn 1 giờ dập lửa, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã dập tắt đám cháy

Cháy chung cư ở Nha Trang , 2 người tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đã được đưa đến hiện trường dập tắt đám cháy

Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua xác định ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 (1 nam, 1 nữ) trong vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã nhận định đám cháy khởi nguồn từ phòng ngủ của căn hộ và lan nhanh ra các khu vực khác do trong phòng có nhiều vật dụng dễ cháy.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu chung cư P.H Nha Trang xảy ra sự cố liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, vào tháng 5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại P.H Nha Trang – chủ đầu tư dự án – số tiền 98 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan

Công an thông tin về vụ cháy chung cư làm 3 mẹ con bị thương

Công an thông tin về vụ cháy chung cư làm 3 mẹ con bị thương

(NLĐO) - Vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu khiến 1 phụ nữ 32 tuổi và 2 con bị thương nặng.

CLIP: Cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM

(NLĐO) - Vụ cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM vào chiều 15-11 đã khiến hàng trăm cư dân sơ tán khẩn cấp.

Hà Tĩnh: Cháy chung cư Winhouse Hàm Nghi

(NLĐO) - Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu nghi do chập thiết bị xạc điện thoại tại một căn hộ ở tầng 12 của chung cư Winhouse Hàm Nghi dẫn tới phát nổ, gây cháy.

người tử vong cháy chung cư Chung cư P.H Nha Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo