Thời sự

CLIP: Cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM vào chiều 15-11 đã khiến hàng trăm cư dân sơ tán khẩn cấp.

Ngày 15-11, Công an phường Bình Đông (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Dream Home Palace.

Xảy ra cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chung cư Dream Home Palace

Khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 12 Block A, chung cư Dream Home Palace trên đường Trịnh Quang Nghị, phường Bình Đông. Nghe chuông báo cháy cùng loa thông báo từ ban quản lý chung cư, hàng trăm cư dân đã sơ tán theo lối cầu thang bộ.

Sau ít phút, lửa bốc ra từ cửa sổ căn hộ, cột khói bốc cao. Lúc này, một số cư dân cùng bảo vệ đã cố gắng chữa cháy bước đầu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan sang căn hộ bên cạnh.

Chung cư Dream Home Palace có 4 block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ.

Xảy ra cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM - Ảnh 2.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

CLIP: Cảnh sát mau chóng dập tắt đám cháy ở chung cư Dream Home Palace.


Tin liên quan

Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

(NLĐO) - Tài xế Nguyễn Hữu Phước được xác định đã điều khiển ô tô tải và sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường.

Hơn 3.100 người diễn tập chữa cháy ở Vinhomes Grand Park

(NLĐO - Đây là cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quan trọng của TPHCM trong năm 2025.

Người dân sống ở chung cư TP HCM được hướng dẫn quét mã QR phòng chống cháy nổ

(NLĐO) - Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 - TP HCM hướng dẫn người dân quét mã QR để đọc thông tin, phản ánh, báo cháy, yêu cầu cứu hộ cứu nạn…

cháy chung cư cháy TP HCM chung cư Dream Home Palace
