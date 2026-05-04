Thời sự

Clip: Cháy nhà ở Bắc Nha Trang

K. Nam, Clip: Người dân cung cấp

(NLĐO)- Tối 4-5, một vụ cháy nhà ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 27 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy Khu vực 9 nhận tin báo từ Trung tâm 114 về vụ cháy tại nhà dân số 36 đường Thân Nhân Trung, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo để chỉ đạo xử lý.

Nhận định tình hình, Đội 3 đã tăng cường thêm 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng lực lượng Khu vực 9 triển khai công tác chữa cháy.

Clip: Cảnh sát và người dân cùng dập căn nhà cháy lớn ở Bắc Nha Trang

Theo ghi nhận tại hiện trường, trước khi lực lượng chức năng đến, người dân xung quanh đã phát hiện đám cháy và chủ động sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, hạn chế phần nào thiệt hại.

Qua trao đổi với người dân, toàn bộ người bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không có trường hợp mắc kẹt hay thương vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cháy nhà hàng ở "phố Tây" Nha Trang, 5 người nước ngoài leo cửa sổ thoát nạn

Cháy nhà hàng ở "phố Tây" Nha Trang, 5 người nước ngoài leo cửa sổ thoát nạn

(NLĐO) - 5 người nước ngoài phải leo cửa sổ thoát khỏi một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên "phố Tây" ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cháy dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng ở Nha Trang, thương vong hiện chưa xác định

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang tìm cách dập lửa tại một căn nhà 5 tầng ở khu vực Mả Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cháy nhà 5 tầng ở TPHCM vào sáng nay, 3 người được giải cứu

(NLĐO) - Lửa phát ra từ căn nhà 5 tầng ở đường Ngô Tất Tố, đoạn gần cầu Thị Nghè 1, phường Thạnh Mỹ Tây.

Khánh Hòa cháy nhà Bắc Nha Trang
