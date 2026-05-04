Clip: Cháy nhà ở Bắc Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 27 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy Khu vực 9 nhận tin báo từ Trung tâm 114 về vụ cháy tại nhà dân số 36 đường Thân Nhân Trung, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo để chỉ đạo xử lý.

Nhận định tình hình, Đội 3 đã tăng cường thêm 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng lực lượng Khu vực 9 triển khai công tác chữa cháy.

Clip: Cảnh sát và người dân cùng dập căn nhà cháy lớn ở Bắc Nha Trang

Theo ghi nhận tại hiện trường, trước khi lực lượng chức năng đến, người dân xung quanh đã phát hiện đám cháy và chủ động sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, hạn chế phần nào thiệt hại.

Qua trao đổi với người dân, toàn bộ người bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không có trường hợp mắc kẹt hay thương vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.