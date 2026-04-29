Cháy nhà hàng ở "phố Tây" Nha Trang, 5 người nước ngoài leo cửa sổ thoát nạn

Sáng 29-4, một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, khiến 5 nhân viên người nước ngoài hoảng loạn, phải leo qua cửa sổ để thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, chiếc tivi treo tường trong nhà hàng một tầng (diện tích hơn 100 m²) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc nghi ngút bao trùm không gian bên trong.

Phát hiện sự cố, 5 nhân viên người nước ngoài đang có mặt trong quán tìm cách mở cửa cuốn để thoát ra ngoài nhưng bất thành.

Trong tình huống cấp bách, họ phải gom đồ đạc và trèo qua cửa sổ cao hơn 2 m ở bên hông nhà hàng để thoát thân. Một số người bị trầy xước nhẹ trong quá trình di chuyển.

Nhóm người nước ngoài thoát khỏi vụ cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa cuốn, tiếp cận bên trong, dập tắt đám cháy, đồng thời kiểm tra, ngăn nguy cơ cháy lan.

Hiện trường vụ việc

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do tivi bị chập điện. Vụ cháy làm một góc tường bên trong bị ám khói, cháy đen. Thời điểm xảy ra sự cố, nhà hàng chưa hoạt động kinh doanh.

Đường Nguyễn Thiện Thuật là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán bar phục vụ khách quốc tế, thường được gọi là "phố Tây" của Nha Trang.