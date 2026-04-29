Thời sự Xã hội

Cháy nhà hàng ở "phố Tây" Nha Trang, 5 người nước ngoài leo cửa sổ thoát nạn

K. Nam

(NLĐO) - 5 người nước ngoài phải leo cửa sổ thoát khỏi một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên "phố Tây" ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Sáng 29-4, một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, khiến 5 nhân viên người nước ngoài hoảng loạn, phải leo qua cửa sổ để thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, chiếc tivi treo tường trong nhà hàng một tầng (diện tích hơn 100 m²) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc nghi ngút bao trùm không gian bên trong.

Phát hiện sự cố, 5 nhân viên người nước ngoài đang có mặt trong quán tìm cách mở cửa cuốn để thoát ra ngoài nhưng bất thành. 

Trong tình huống cấp bách, họ phải gom đồ đạc và trèo qua cửa sổ cao hơn 2 m ở bên hông nhà hàng để thoát thân. Một số người bị trầy xước nhẹ trong quá trình di chuyển.

Cháy nhà hàng phố Tây Nha Trang , 5 người nước ngòai leo cửa sổ để thoát nạn - Ảnh 1.

Nhóm người nước ngoài thoát khỏi vụ cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

 Lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa cuốn, tiếp cận bên trong, dập tắt đám cháy, đồng thời kiểm tra, ngăn nguy cơ cháy lan.

Cháy nhà hàng phố Tây Nha Trang , 5 người nước ngòai leo cửa sổ để thoát nạn - Ảnh 2.

Cháy nhà hàng phố Tây Nha Trang , 5 người nước ngòai leo cửa sổ để thoát nạn - Ảnh 3.

Cháy nhà hàng phố Tây Nha Trang , 5 người nước ngòai leo cửa sổ để thoát nạn - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do tivi bị chập điện. Vụ cháy làm một góc tường bên trong bị ám khói, cháy đen. Thời điểm xảy ra sự cố, nhà hàng chưa hoạt động kinh doanh.

Đường Nguyễn Thiện Thuật là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán bar phục vụ khách quốc tế, thường được gọi là "phố Tây" của Nha Trang.

CLIP: Cháy chung cư P.H Nha Trang, 2 người tử vong

(NLĐO) - Sau khi đám cháy chung cư P.H Nha Trang dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong.

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

(NLĐO)- Cảnh sát đã kịp cứu 1 phụ nữ bị kẹt ở tầng 4 giữa đám cháy dữ dội ở căn nhà sát chợ Đầm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

CLIP: Người dân, du khách ở Nha Trang lướt sóng, "ngóng bão", bất chấp nguy hiểm

(NLĐO)- Bất chấp bão số 13 Kalmaegi, nhiều người dân, du khách ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn bất chấp nguy hiểm ra biển "xem sóng"

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang người nước ngoài lực lượng cảnh sát
