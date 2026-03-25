Thời sự Xã hội

CLIP: CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, cứu người phụ nữ nghi bị tai biến

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Giữa dòng xe đông trên Quốc lộ 22B, CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, kịp thời đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện.

Video: Xuyên dòng xe đông, CSGT kịp thời đưa người nghi bị tai biến đi cấp cứu

Ngày 23-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai CSGT bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một ô tô con len qua dòng xe đông, hướng về Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. 

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng.

Nhân vật trong clip là anh N.T.C (SN 1994, ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh). Anh C. cho biết khoảng 21 giờ cùng ngày, mẹ anh (hơn 60 tuổi) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tê tay, dần mất cảm giác rồi ngất xỉu, nghi bị xuất huyết não.

CSGT Tây Ninh kịp thời cứu người phụ nữ nghi tai biến trong gang tấc - Ảnh 1.

Anh C. quay lại Trạm CSGT Trảng Bàng gửi thư cảm ơn hai chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ, cứu mẹ mình qua cơn nguy kịch.

Trong tình huống nguy cấp, anh C. lập tức lái xe đưa mẹ đi cấp cứu. Tuy nhiên, tuyến Quốc lộ 22B thời điểm này đông phương tiện, việc di chuyển gặp nhiều trở ngại, trong khi tình trạng người bệnh diễn tiến xấu.

"Lúc đó, tôi rất hoảng loạn, vừa lo cho mẹ vừa không thể chạy nhanh vì đường đông. Khi thấy CSGT đang tuần tra, tôi như vớ được phao cứu sinh nên dừng xe cầu cứu" - anh C. kể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thiếu tá Đào Tuyến Hậu và đại úy Ngô Quốc Anh (Tổ CSGT số 4) nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng xe mô tô đặc chủng bật đèn, hú còi ưu tiên dẫn đường.

Với sự hỗ trợ khẩn trương, ô tô chở bệnh nhân đã vượt quãng đường khoảng 15 km trong thời gian ngắn, kịp đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để cấp cứu.

Theo anh C., nhờ được đưa đến bệnh viện đúng "thời gian vàng", mẹ anh sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để phẫu thuật do xuất huyết não nặng và hiện đã qua cơn nguy kịch.

"Gia đình tôi rất biết ơn hai anh CSGT. Nhờ các anh mà mẹ tôi được cứu sống"- anh C. xúc động nói.

Để bày tỏ lòng cảm kích, sáng 25-3, anh C. đã quay lại Trạm CSGT Trảng Bàng gửi thư cảm ơn đến hai chiến sĩ. Những dòng chữ viết tay giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong lòng người dân.

Tin liên quan

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam một đối tượng dùng tài khoản ảo lừa hơn 400 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Truy tìm tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông chết người ở Tây Ninh

(NLĐO) – Sau khi va chạm với xe máy khiến người phụ nữ ở Tây Ninh tử vong tại chỗ, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh: Cái kết cho nhóm đối tượng gây án

(NLĐO)- TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt nhiều bị cáo từ 1 đến 18 năm tù trong vụ giả danh công an chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD

