Truy tìm tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông chết người ở Tây Ninh

Sáng 25-3, Công an xã Thủ Thừa phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, xảy ra tại ngã ba Bình Ảnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải mang biển số TPHCM do tài xế N.T.H. (SN 1994; ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông từ Quốc lộ 1 rẽ phải vào đường ĐT 818 đi Quốc lộ N2.

Khi vừa vào cua, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy do bà N.T.D.H. (SN 1975; ngụ xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến bà H. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ; xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế T.H. đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủ Thừa và lực lượng CSGT tỉnh đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm, vận động tài xế ra trình diện để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.