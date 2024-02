CLIP: CSGT TP HCM đồng loạt ra quân từ hôm nay

Kiểm tra nồng độ cồn "xuyên" Tết

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM - cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các tổ công tác xử lý nồng độ của Phòng CSGT Công an TP triển khai nhiệm vụ bình thường. Đêm giao thừa, bên cạnh các tổ CSGT ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực bắn pháo hoa, khu trung tâm TP HCM... thì các tổ CSGT tổ chức các đợt kiểm tra nồng độ cồn vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình.