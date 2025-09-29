Clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ: Người phụ nữ áo vàng lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ: Người phụ nữ áo vàng lên tiếng

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO) - Nữ môi giới trong video clip xác nhận việc "cướp" phiếu mua căn hộ là có thật, không phải chiêu trò nhưng đó chỉ là "tai nạn" nghề nghiệp

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ nhảy lên bàn tranh giành phiếu mua căn hộ lan truyền trên mạng xã hội, nhân vật chính đã lên tiếng thừa nhận sự việc trên trang cá nhân. Người này là bà La Kim Mỹ Duyên – một môi giới bất động sản khá nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Trên trang cá nhân, trong bộ trang phục giống hệt đoạn clip, bà Duyên xác nhận chính mình là người xuất hiện trong clip và gọi đây là một "tai nạn nghề nghiệp".

Theo giải thích của bà Duyên, tình huống trên xuất phát từ việc nguồn cung căn hộ khan hiếm, trong khi nhu cầu mua lớn. Một số đại lý có nhiều khách nhưng lại ít suất bán hoặc ngược lại có nhiều suất nhưng thiếu khách. Chính vì sự mất cân đối này, nhân viên bán hàng rơi vào cuộc cạnh tranh gay gắt để giành suất cho khách của mình. 

"Trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ hỗ trợ anh em chưa chốt được giao dịch, ai bán được thì khách hàng có lợi. Tôi không ngờ lại bị quay lại và lan truyền như vậy" - bà nói và cho biết thêm sau sự việc đã được cấp trên yêu cầu giải trình.

Người phụ nữ nhận mình là người trong video clip có nick La Kim Mỹ Duyên giải thích trên TikTok

Trước đó, ngày 28-9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh đám đông giành giật tờ giấy màu xanh, được cho là phiếu ưu tiên mua căn hộ, đã gây xôn xao dư luận. Trong clip, nhiều người tiếc nuối khi không giành được phiếu, trong khi một người phụ nữ áo vàng thậm chí đè cả người khác để giữ bằng được. Hành vi mất kiểm soát, kèm theo những lời lẽ không chuẩn mực, đã làm dấy lên tranh cãi.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã xác minh sự việc diễn ra tại lễ công bố độc quyền phân khu của một dự án ở phường Bình Dương, TP HCM. Những người tranh giành trong video đều là nhân viên môi giới tham gia sự kiện, không phải khách hàng bên ngoài.

Theo đơn vị tổ chức, ngoài việc công bố hơn 500 căn hộ ra thị trường, sự kiện còn có phần bốc thăm với giải thưởng lớn như iPhone 17, iPad mini nhằm thu hút khách hàng đặt cọc. Tuy nhiên, tình huống tranh giành phiếu đã khiến hình ảnh buổi lễ trở nên hỗn loạn, để lại ấn tượng xấu về hoạt động bán hàng.

Tin liên quan

Xôn xao clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ gây hỗn loạn ở TP HCM

Xôn xao clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ gây hỗn loạn ở TP HCM

(NLĐO) - Một nhóm người hò hét, nhảy lên bàn để giành giật tờ phiếu cọc màu xanh tại sự kiện mở bán dự án nhà ở thương mại tại phường Bình Dương

“Cơn sốt” căn hộ dưới 3 tỉ: Chủ nhà liên tục nhận cuộc gọi hỏi bán nhà

(NLĐO)- Giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM tiếp tục tăng, trong đó phân khúc cao cấp chiếm ưu thế. Căn hộ giá rẻ vắng bóng.

chung cư mở bán mạng xã hội xôn xao clip cướp phiếu mua căn hộ giành nhau mua căn hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo