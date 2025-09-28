HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Xôn xao clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ gây hỗn loạn ở TP HCM

Thanh Thảo; đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Một nhóm người hò hét, nhảy lên bàn để giành giật tờ phiếu cọc màu xanh tại sự kiện mở bán dự án nhà ở thương mại tại phường Bình Dương

Chiều 28-9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo đoạn clip được ghi lại, sự kiện mở bán dự án này diễn ra trong hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Clip gây phản cảm về một sự kiện mở bán dự án bất động sản

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ phiếu cọc màu xanh và nhiều người khác cùng giơ tay ra để giật lấy giật để nhưng không được.

Đỉnh điểm là hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là "chiêu trò", "dàn cảnh", "như bán hàng đa cấp"… của những người môi giới để "câu view"…

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, một chuyên gia bất động sản cho biết hành động của nhóm người nói trên có thể là thật, chứ không phải chiêu trò hay thổi phồng về dự án.

Chuyên gia bất động sản phân tích, nhóm này chủ yếu là sale của các sàn môi giới bất động sản. Họ phải dành được phiếu đặt cọc này, bởi mỗi dự án sẽ có những căn vị trí siêu đẹp, giới nhà giàu thường săn những căn này, cho nên thanh khoản tốt. "Nếu bán được 1 căn trong dự án này, môi giới có khi kiếm được vài tỉ đồng tiền hoa hồng"- chuyên gia nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự kiện nói trên được tổ chức vào sáng 28-9, với tên gọi "Sự kiện ra mắt đặc biệt" về một dự án căn hộ thương mại ở Thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP HCM). 

Còn địa điểm tổ chức thì ở một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP HCM).

Trong sự kiện này, đơn vị tổ chức có phiếu quà tặng "chỉ dành cho khách hàng đã booking và trực tiếp tham dự sự kiện" với giải nhất là chiếc iPhone 17, giải nhì là chiếc iPad mini.

Dự án được môi giới trong sự kiện có khoảng 517 căn hộ thương mại do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, xây dựng ở Thành phố mới Bình Dương trước đây (nay là phường Bình Dương, TP HCM) hiện đang thi công và được giao lại cho các công ty môi giới, giới thiệu đến khách hàng.

