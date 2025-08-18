HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Đàn cá heo hiếm hoi nhào lộn ở vịnh Cam Ranh

K.Nam

(NLĐO)- Người dân thích thú khi chứng kiến một đàn cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt nước tại vùng biển vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều người dân và du khách tại khu vực vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) bất ngờ ghi nhận đàn cá heo bơi lượn trên mặt nước gần bờ vào chiều 17-8. 

Theo người dân địa phương, đàn cá heo có khoảng hơn 10 con, liên tục nhảy lên mặt biển, tạo nên khung cảnh sôi động và thu hút sự chú ý.

Đây là lần hiếm hoi cá heo xuất hiện trong khu vực vịnh Cam Ranh, vốn được xem là vùng biển có hệ sinh thái đa dạng. 

Việc loài động vật biển này xuất hiện được cho là tín hiệu tích cực, phản ánh môi trường biển ở Cam Ranh đang dần được cải thiện.

Clip cá heo nhào lộn trong vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa (Clip: Minh Huy)

Nhiều du khách đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc ấn tượng và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên sự thích thú và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Hiện các cơ quan chức năng và chuyên gia sinh vật biển đang tiếp tục theo dõi hiện tượng này.

