Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia

Tường Phước

(NLĐO) - Hành quân đến sân Vinh ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Đà Nẵng trình diễn ấn tượng và giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng - Clip: FPT Play

CLB Đà Nẵng đang trong giai đoạn phong độ phập phù và không được đánh giá cao trong chuyến làm khách trên sân Vinh, chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2025-2026.

Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn bất ngờ mở tỉ số trận đấu ngay phút thứ 4, sau màn solo qua 4 hậu vệ rồi dứt điểm tinh tế của "nhạc trưởng" Đặng Anh Tuấn. Đến phút 27, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục trừng phạt hàng ngự lơi lỏng của đội chủ nhà bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp của bộ đôi ngoại binh David Boris và Makaric.

Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

Đặng Anh Tuấn tạo "siêu phẩm" như huyền thoại Maradona

Bị dẫn bàn lại còn mất người sau tấm thẻ đỏ của Reon Dale Moore ở đầu hiệp 2 nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có bàn rút ngắn tỉ số nhờ Olaha thực hiện thành công quả phạt đền 11m ở phút 79.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau đó, Phạm Đình Duy nhấn chìm mọi nỗ lực của Sông Lam Nghệ An khi lập công giúp Đà Nẵng dẫn trước 3-1. Khoảng thời gian ít ỏi cuối trận chỉ có thể giúp thầy trò ông Văn Sỹ Sơn có thêm 1 bàn gỡ, ấn định kết quả thua 2-3.

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Tin liên quan

CLB Đà Nẵng trắng tay trước đội bóng có cùng "ông bầu"

CLB Đà Nẵng trắng tay trước đội bóng có cùng "ông bầu"

(NLĐO) - Đang thăng hoa với chuỗi 3 trận bất bại, CLB Đà Nẵng bất ngờ thua 0-2 khi tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 6 V-League 2025-2026 trên sân nhà Hòa Xuân tối 1-10

Tiền vệ CLB Đà Nẵng quyết tái lập thành tích tại U23 Đông Nam Á 2025

(NLĐO) - Từng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng tự tin giúp đội nhà đoạt hat-trick danh hiệu ở sân chơi kỳ này

CLB Đà Nẵng nhen nhóm hy vọng trụ hạng

Nếu giành được 3 điểm ở vòng 25, CLB Đà Nẵng không chỉ có cơ hội thoát 2 vị trí cuối bảng xếp hạng

CLB Đà Nẵng Cúp Quốc gia CLB Sông Lam Nghệ An Đặng Anh Tuấn Maradona
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo