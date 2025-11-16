Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia

Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng - Clip: FPT Play

CLB Đà Nẵng đang trong giai đoạn phong độ phập phù và không được đánh giá cao trong chuyến làm khách trên sân Vinh, chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2025-2026.

Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn bất ngờ mở tỉ số trận đấu ngay phút thứ 4, sau màn solo qua 4 hậu vệ rồi dứt điểm tinh tế của "nhạc trưởng" Đặng Anh Tuấn. Đến phút 27, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục trừng phạt hàng ngự lơi lỏng của đội chủ nhà bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp của bộ đôi ngoại binh David Boris và Makaric.

Đặng Anh Tuấn tạo "siêu phẩm" như huyền thoại Maradona

Bị dẫn bàn lại còn mất người sau tấm thẻ đỏ của Reon Dale Moore ở đầu hiệp 2 nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có bàn rút ngắn tỉ số nhờ Olaha thực hiện thành công quả phạt đền 11m ở phút 79.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau đó, Phạm Đình Duy nhấn chìm mọi nỗ lực của Sông Lam Nghệ An khi lập công giúp Đà Nẵng dẫn trước 3-1. Khoảng thời gian ít ỏi cuối trận chỉ có thể giúp thầy trò ông Văn Sỹ Sơn có thêm 1 bàn gỡ, ấn định kết quả thua 2-3.