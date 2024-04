CLIP: HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì khi được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển U23 Việt Nam?

Sáng 4-4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024. Nằm trong kế hoạch hướng tới Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024, VFF đã quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại buổi lễ

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức ký hợp đồng với VFF phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. Sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5-2023. Gần nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8-2023 tại Thái Lan.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được biết đến là HLV đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 4 tại giải U19 châu Á 2016, qua đó cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á đoạt vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2027.

Đại diện VFF tặng áo và hoa cho HLV Hoàng Anh Tuấn

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm ơn lãnh đạo LĐBĐVN đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.



HLV Hoàng Anh Tuấn hứa cố gắng làm việc hết sức với mong muốn mang lại thành công cho đội tuyển U23 Việt Nam

"Năm 2023, tôi cũng được bổ nhiệm làm HLV trưởng U23 Việt Nam nhưng là ở sân chơi Đông Nam Á. Năm nay, tôi vinh dự được bổ nhiệm để dẫn dắt đội tại sân chơi mới, U23 châu Á. Đây là giải đấu lớn. Lúc này, chúng ta chưa thể nói được nhiều. Tôi chỉ khẳng định toàn đội sẽ quyết tâm rất cao. 2 ngày trước, VFF đã có một nhà tài trợ mới, với slogan rất hay: "Never say never - Không bao giờ nói không bao giờ".Còn với U23 Việt Nam, chúng tôi có khẩu hiệu "Never give up - Không bao giờ từ bỏ".

Các cầu thủ sẽ chiến đấu đến cùng, vì hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Bóng đá Việt Nam vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi muốn nhấn mạnh: Ngày mai của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu từ U23 Việt Nam" - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết nhiệm vụ của ông là chuyên môn, phải lấy lại niềm tin của người hâm mộ, nhân dân cả nước, rất nặng nề. Ông tự tin cùng ban huấn luyện quyết tâm, làm sao mang về kết quả tốt nhất.

Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, VFF không đặt ra nhiệm vụ cụ thể tại giải U23 Châu Á sắp tới nhưng toàn đội nỗ lực phải vượt qua vòng bảng. Chúng ta đang có những tài năng rất lớn nhưng thời gian qua chưa xuất hiện. Ở đội tuyển Việt Nam, Quang Hải, Văn Hậu... sẽ là nòng cốt; ở thế hệ tiếp nối, Việt Anh, Tuấn Tài, Văn Khang... sẽ đảm nhiệm.

"Tôi chỉ quan tâm là, sau giải đấu này, các cầu thủ trải nghiệm được bao nhiêu, học được những gì, có thêm gương mặt mới hay không. Tôi mong người kế nhiệm ở đội tuyển quốc gia sẽ có những gương mặt tốt nhất từ lứa U23 Việt Nam này" - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Chia sẻ về vấn đề lương của HLV Hoàng Anh Tuấn, đại diện VFF cho biết vấn đề này là vấn đề tế nhị, không tiết lộ được.

Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15-4 đến 3-5 tới, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17-4; ở 2 lượt trận tiếp theo, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20-4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23-4.