CLIP: Hồ lắng ô nhiễm nặng cạnh hồ Xuân Hương, Lâm Đồng chi 48 tỉ đồng để “giải cứu”

Hiện trạng ô nhiễm tại hồ lắng số 2 - một trong 3 hồ lắng của danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Nạo vét và xây dựng kè xung quanh hồ lắng số 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Hồ lắng này nằm giữa ngã ba đường Trần Quốc Toàn (ven hồ Xuân Hương) – Nguyên Tử Lực – Trạng Trình, là 1 trong 3 hồ lắng nhằm lọc nước, rác thải, bùn đất từ các nơi đổ về - đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước cho danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương.

Theo ghi nhận, hiện nay hồ lắng này đã cạn nước, bùn đất lấp gần đầy, cỏ dại mọc che kín mặt hồ cùng nhiều loại rác thải khắp nơi đổ về đang tụ lại khu vực cống chắn rác.

Khi đứng ven hồ lắng, người dân có thể nhận thấy mùi hôi khó chịu từ bùn đất cũ và rác thải bốc lên, một vài vị trí cống nước đổ thẳng vào hồ tạo bọt trắng đục. Trong khi cách đó vài chục mét là danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương.

Hồ lắng số 2 đang bị bồi lấp và ô nhiễm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án cải tạo chỉnh trang khu vực hồ lắng số 2 sẽ tạo dung tích lắng đọng bùn cát cho hồ Xuân Hương; góp phần điều tiết lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ du; xử lý ô nhiễm hồ, góp phần tô điểm cho cảnh quan hồ Xuân Hương, cảnh quan môi trường đô thị và phát triển dịch vụ du lịch.

Tổng mức đầu tư cho dự án này là 48 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028.

Đơn vị thi công sẽ thực hiện các hạng mục nào vét lòng hồ khoảng 1 ha, xây kè quanh hồ, làm đường ven hồ dài 400 m, xây dựng hệ thống thoát nước dân cư, lan can, hệ thống chiếu sáng.