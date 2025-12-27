Gần 200 cua-rơ thi tài quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt

CLIP: Gần 200 vận động viên đua xe đạp quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt

Ngày 27-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Giải đua xe đạp vô địch các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2025 – Vòng quanh hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt).



Giải đấu có sự tham gia của 27 đội, câu lạc bộ với 176 tay đua đến từ TP HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk.

Theo Ban tổ chức, đây là giải đấu có quy mô lớn nhất về số lượng đội và vận động viên tham gia từ trước đến nay của địa phương.

Các vận động viên xuất phát tại khu vực Vườn hoa Đà Lạt.

Các tay đua tham gia thi đấu ở nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ theo nhóm tuổi có cự ly khác nhau từ 25,5 – 51 km. Lộ trình thi đấu là vòng quanh hồ Xuân Hương (mỗi vòng hồ được tính là 5,1 km).

Lộ trình đua đi qua các địa điểm nổi tiếng quanh hồ Xuân Hương như Vườn hoa Đà Lạt, Chợ Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, vòng xoay Thuỷ Tạ.

Kết thúc giải, ở nội dung thi đấu cự ly 51 km (nhóm 41 – 55 tuổi), giải nhất cá nhân nam thuộc về tay đua Dương Tiến Đạt – thuộc Team Lap Duc Jewellry HCM; giải nhất đồng đội nam thuộc về Team Lap Duc Jewellry HCM.

Nội dung thi đấu cự ly 51 km (nhóm 16 – 40 tuổi), giải nhất cá nhân nam thuộc về tay đua Anton Pavlovich Golubenke (Câu lạc bộ Mr Biker Sai Gon); giải nhất đồng đội nam Câu lạc bộ xe đạp Khang Thịnh.

Đoàn đua ngang qua khu vực giáp với sân golf Đồi Cù.

Nội dung cá nhân nữ, cự ly 25,5 km, Câu lạc bộ xe đạp Khang Thịnh xuất sắc lập "cú đúp" khi giành giải nhất ở nội dung đồng đội nữ và tay đua Võ Thị Lệ Thu của câu lạc bộ này giành giải nhất.

