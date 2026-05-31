CLIP: Khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ, hàng ngàn du khách đến Suối Tiên

Ngày 31-5, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 (Suoi Tien Farm Festival 2026) đã chính thức được khai mạc tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày đầu tiên khai mạc, đông nghẹt người dân và du khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm, thưởng thức các loại trái cây đặc sản…

Chợ trái cây đặc sản quy tụ nhiều loại nông sản tươi ngon, chất lượng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là nông sản được trồng tại Suối Tiên Farm.

Giá nhiều loại trái cây như sầu riêng Ri6 là 75.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn 38.000 đồng/kg, vải thiều 59.000 đồng/kg, bòn bon Thái 75.000 đồng/kg... Một số quầy trái cây đặc sản như chà là 153.000 đồng/kg, đào Sapa 32.000 đồng/kg thu hút khách tham quan, mua sắm.

Đủ loại trái cây đặc sản quy tụ ở Lễ hội trái cây Nam bộ, khai mạc ngày 31-5 và diễn ra trong suốt mùa hè

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên của TPHCM, được xem là một trong những hoạt động mở màn cho mùa du lịch hè của thành phố.

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ hội năm nay tiếp tục giới thiệu không gian trưng bày, thưởng thức trái cây và nông sản đặc sản từ nhiều địa phương trên cả nước.

Du khách có thể trải nghiệm buffet trái cây, tham quan khu nông trại Suối Tiên Farm và thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp được canh tác tại đây.

Hàng ngàn người dân và du khách ùn ùn tới lễ hội trong ngày đầu khai mạc

Hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật ban đêm kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại; tuyến đường trang trí trái cây nghệ thuật; chương trình sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hợp tác quốc tế… cũng được tổ chức.

Theo đại diện Suối Tiên, việc mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa và tăng cường yếu tố quốc tế là một trong những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 năm 2026 trở lại với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, mở ra không gian nơi du khách có thể nghe - chạm - sống trong tinh thần văn hóa phương Nam

Nhiều loại trái cây được bán ở lễ hội với tiêu chí chất lượng, giá cả hợp lý

Chợ trái cây đặc sản là điểm đến với không gian mua sắm - thưởng thức - check-in, quy tụ nhiều loại trái cây và nông sản chất lượng từ nhiều vùng miền trên cả nước

Quả chà là được bán với giá 153.000 đồng/kg được nhiều du khách lựa chọn tại lễ hội

Phố ẩm thực trái cây cũng là một điểm dừng chân trong hành trình khám phá lễ hội của du khách. Đây là một không gian trải nghiệm ẩm thực sáng tạo với đa dạng món ngon từ trái cây như trái cây tô, trái cây ly, nước ép, sinh tố, trái cây chấm sốt, snack trái cây...



