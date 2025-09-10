HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

“Chốt” thời gian trình dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trong tháng 9, hồ sơ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Theo Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trấn Biên, sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5 km.

Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành: Thông tin mới nhất - Ảnh 1.

Metro Bến Thành-Suối Tiên (ảnh: Phan Anh)

Dự án bao gồm 3 đoạn: Đoạn tuyến từ ga S0 đến Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1), dài khoảng 6,5 km; đoạn tuyến từ Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến Sân bay Long Thành, dài khoảng 27 km và đoạn tuyến từ Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa (cũ), dài khoảng 5 km.

Phía Liên danh nhà đầu tư cũng đề xuất hình thức đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Nguồn vốn đầu tư khoảng 65.000 tỉ đồng, trong đó đầu tư xây lắp toàn bộ dự án sẽ sử dụng bằng nguồn vốn nhà đầu tư. Riêng nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ do Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công.

Liên danh nhà đầu tư cũng đề xuất tách dự án thành các dự án thành phần độc lập gồm: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (do Nhà nước thực hiện); dự án xây dựng 33,5 km metro từ ga S0 về ga S2.4 và sân bay Long Thành; dự án xây dựng 5 km metro hướng lên đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ).

Liên danh nhà đầu tư cũng đề xuất 7 khu vực dọc tuyến metro để triển khai thực hiện phát triển mô hình đô thị TOD với tổng diện tích hơn 880 ha.

Liên quan đề xuất trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng xây dựng lại kế hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiệm vụ là trong tháng 9-2025, phải trình hồ sơ dự án cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với liên danh nhà đầu tư rà soát, xác định lại hướng tuyến dự án theo hướng ngắn, thuận lợi nhất. Xác định vị trí bố trí các nhà ga của dự án để tính toán phát triển mô hình đô thị TOD cạnh các nhà ga. Đối với các nhà ga của dự án trong khu vực đô thị phải thiết kế, xây dựng ngầm.

Hơn 22.600 tỉ đồng đầu tư đường kết nối từ phường Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM

Dự án đường kết nối từ phường Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM có chiều dài hơn 60 km với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 22.600 tỉ đồng.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) và BT, trong đó vốn nhà đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng, còn lại sử dụng ngân sách Nhà nước; thời gian thực hiện từ giai đoạn 2025 - 2028.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị nhà đầu tư xây dựng lại đường găng tiến độ, tập trung vào hạng mục đường trên cao; phấn đấu khởi công dự án đầu quý II/2026. Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng rà soát, lên phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án.


Tin liên quan

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

(NLĐO) - UBND TP HCM giao MAUR làm chủ đầu tư, chuẩn bị dự án tuyến metro số 1 và số 2 kết nối TP HCM với Bình Dương.

Metro số 1 chạy tối đa 264 chuyến dịp lễ 2-9

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt biểu đồ chạy tàu metro số 1, hoạt động từ 5 giờ, giãn cách 6-12 phút, tăng chuyến vào lễ và cuối tuần.

Nhiều thay đổi trong phục vụ khách của Metro số 1

(NLĐO) - Metro số 1 triển khai thêm nhiều hình thức mua vé và thanh toán không tiền mặt.

