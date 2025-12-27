Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện vụ cháy, người dân sống xung quanh đã đập cửa cứu người nhưng căn nhà làm bằng cửa cuốn nên không hiệu quả.

Lực lượng chức năng và người dân đập bức tường sau nhà vào đưa các nạn nhân ra ngoài

Sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã đập bức tường phía sau nhà, đưa 5 người trong gia đình ra ngoài.

Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, chủ yếu do ngạt khí, gồm anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021).

Riêng cháu nhỏ 1 tháng tuổi được cha ôm vào lòng nên thoát chết, đang cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 26 ngày tuổi (nạn nhân vụ hỏa hoạn) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%.

Bé trai đang được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh, tiên lượng bệnh nặng.