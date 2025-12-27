Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: Cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong lòng cha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: Cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong lòng cha

Cao Nguyên

(NLĐO) – Theo một số nhân chứng, cha mẹ và 2 con tử vong do ngạt khí, riêng cháu bé 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng và may mắn thoát chết

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk: Vì sao 4 người chết, bé 1 tháng tuổi thoát chết? - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. - SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Một người hàng xóm của anh D. kể lại khoảng 2 giờ 40 phút, trong lúc đang ngủ thì ông nghe tiếng nổ nhỏ. Ông bật dậy tìm hiểu thì phát hiện bảng hiệu phía trước căn nhà của anh D. bị cháy - nghi chập điện từ trụ điện sát đó. Ông liền hô hoán vợ con và người dân xung quanh chạy ra đường và chữa cháy.

Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk: Vì sao 4 người chết, bé 1 tháng tuổi thoát chết? - Ảnh 2.

Căn nhà với cửa cuốn khóa bên trong khi xảy ra hỏa hoạn

Ngay sau đó, người dân dùng các vòi nước và búa đập cửa nhà anh D. Tuy nhiên, nước yếu, cửa nhà là cửa cuốn và khóa trong nên việc chữa cháy không hiệu quả.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở nửa phía trước căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cũng có mặt nhưng căn nhà rộng, nhiều vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk: Vì sao 4 người chết, bé 1 tháng tuổi thoát chết? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - một trong những người tham gia đưa các nạn nhân ra ngoài

Ông Nguyễn Ngọc Hải (ngụ xã Hòa Phú) cho biết nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì khoảng một nửa căn nhà phía trước đang cháy dữ dội. Lúc này, lực lượng chức năng và người dân đã dùng búa đập bức tường phía sau để vào cứu người.

Khi ông Hải và lực lượng chức năng vào được thì khu vực phía sau vẫn chưa bị cháy nhưng khói độc dày đặc.

Ông Hải cùng mọi người đưa tất cả 5 nạn nhân ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk: Vì sao 4 người chết, bé 1 tháng tuổi thoát chết? - Ảnh 4.

Căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc

"Lúc phát hiện, người cha trong tư thế nằm sấp, ôm con nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng. Chúng tôi nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài nhưng cha mẹ và 2 con đã tử vong, riêng cháu 1 tháng tuổi hiện đang được cấp cứu. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do bị ngạt khí độc chứ trên người chưa bị cháy" - ông Hải nhớ lại.

Theo ông Hải, sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, khu vực phía sau nhà tiếp tục bốc cháy toàn bộ... 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, căn nhà của anh D. vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng con út 1 tháng tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tin liên quan

NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

(NLĐO) - Một căn nhà kinh doanh đồ điện nước bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh ít quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy

(NLĐO) - Năm 2025, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 - TP HCM đã kiểm tra 1.257 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 57 cơ sở hơn 650 triệu đồng

Cháy nhà ở TPHCM, cảnh sát cứu được 2 người

(NLĐO) - Vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 4 tầng ở đường Tô Hiến Thành, phường Hoà Hưng.

tỉnh Đắk Lắk cháy nhà 4 người tử vong công tác chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo