Thời sự Xã hội

CLIP: Khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát kéo nữ sinh ra khỏi đầu xe container đang lao tới

Cao Nguyên

(NLĐO) - Thấy xe container chạy với tốc độ cao, mất kiểm soát, trong tích tắc, hạ sĩ Nguyễn Mai Thi lao tới kéo nữ sinh ra khỏi đầu xe

Tối 7-12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dũng cảm, kịp thời kéo nữ sinh thoát chết trước đầu xe container đang lao tới.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc nữ sinh di chuyển ngay trước đầu xe container

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều lời khen được cộng đồng mạng dành cho chiến sĩ cảnh sát dũng cảm, nhanh trí cứu sống nữ sinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào trưa 25-11. Nữ sinh may mắn thoát chết là em V.T.T, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Nguyễn, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, hạ sĩ Nguyễn Mai Thi (21 tuổi) cùng đồng đội đi trên xe chữa cháy từ TPHCM ra Đắk Lắk để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiếc xe chuyên dụng dừng bên Quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực Dốc Quýt, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk) để chờ người địa phương hướng dẫn vào vùng sâu khắc phục hậu quả, tiếp tế lương thực. Nhằm đảm bảo an toàn, hạ sĩ Thi được chỉ huy cử đứng phía sau để cảnh báo cho các phương tiện.

Bất ngờ, hạ sĩ Thi thấy một xe container đang đổ dốc với tốc độ cao. Chiếc xe lạng lách qua nhiều xe khác, mất kiểm soát tốc độ. Lúc này, hạ sĩ Thi thấy một nữ sinh lái xe máy đang chạy ngay trước đầu container nên lập tức lao tới kéo nữ sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Xe container sau đó đã lao lên vỉa hè tông gãy trụ điện, đè trúng trung tá Nguyễn Quang Minh khiến anh bị thương nặng.

Trao đổi với phóng viên, hạ sĩ Thi cho biết sau khi học xong phổ thông anh đã thi vào làm lính cứu hỏa từ 2 năm trước. Hiện anh Thi đang công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khu vực 19 – TPHCM.

"Trong quá trình rèn luyện kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, tôi được dạy về cách xử lý nhiều tình huống nguy cấp nên đã hình thành khả năng phản xạ" – anh Thi cho biết thêm.

CLIP: Khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát kéo nữ sinh ra khỏi đầu container đang lao tới

"Nếu không nhờ anh chiến sĩ kịp thời kéo, bế cháu thì không biết giờ này cháu ở nơi đâu, có còn trên cõi đời này nữa hay không" - nữ sinh V.T.T, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến (Đắk Lắk), viết trong thư cảm ơn.

    Thông báo