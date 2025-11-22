Khoảnh khắc sinh tử của 2 vợ chồng già giữa dòng lũ dữ

Ngày 22-11, lũ tại một số nơi ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã rút dần nhưng nhiều người dân vẫn chưa thể trở về căn nhà của mình.

Vợ chồng ông Nguyễn Trí tránh lũ tại Trường Tiểu học Hòa Thịnh

Trong dãy phòng học cũ của Trường Tiểu học Hòa Thịnh, những chiếc bàn được chụm lại thành giường làm nơi trú ngụ của nhiều người trong những ngày qua.

Trong góc phòng học, ông Nguyễn Trí (SN 1964, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1967) đang vội ăn hộp cơm từ thiện đầu tiên sau nhiều ngày chỉ ăn mì tôm sống.

Khuôn mặt thẩn thờ, bà Hoa kể chiều 18-11, mưa lớn trút xuống. Sau đó, nước lũ đổ về nhưng không nghĩ dâng nhanh đến vậy. Khoảng 9 giờ sáng 19-11, nước tràn vào nhà bà với tốc độ khủng khiếp.

Trong giây lát, căn nhà chìm ngập trong biển nước. Hai vợ chồng bà Hoa chỉ kịp leo lên chiếc ghe cũ để di chuyển sang nhà hàng xóm có nhà tầng để tránh lũ. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi nhà được 10 m, dòng nước chảy xiết nhấn chìm chiếc ghe.

"Cả hai vợ chồng chới với giữa dòng nước lũ. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện buông tay" - bà Hoa nghẹn lại.

Thấy con gà sống sót sau lũ dữ, bà Hoa đưa đến trường học cùng tránh trú

Trong giây phút sinh tử, bà Hoa may mắn vớ được sợi dây điện vắt ngang. Còn ông Trí bị nước nhấn chìm khiến bà hoảng loạn, liên tiếp gọi: "Ông ơi…".

Trong dòng nước đục ngầu, bàn tay ông Trí chới với nhô lên. Bà Hoa liền nắm lấy, kéo ông lên. Sau đó, cả 2 người ôm chặt gốc cây mít để khỏi bị cuốn trôi.

Một lúc sau, một người thân của vợ chồng bà Hoa phát hiện nên đã dùng thuyền thúng đưa 2 ông bà thoát nạn.

"Lúc chân chạm được vào nền lớp học, tôi mới nghĩ mình còn sống" - bà Hoa nói.

Những ngày sau đó, nước lũ vẫn dâng cao, không có điện, 2 vợ chồng già hứng nước mưa uống, chia nhau vài gói mì tôm sống để cầm cự.

Sáng 22-11, khi nước đã rút bớt, ông bà trở về thăm nhà. Tuy nhiên, căn nhà nhỏ chỉ còn lại bãi bùn sâu gần đến đầu gối, đồ đạc bị cuốn hết. Sau ít phút đứng nhìn, 2 vợ chồng bà Hoa lặng lẽ quay trở lại trường học vì chưa thể dọn dẹp.

Trước khi trở lại trường học, thấy con gà của gia đình mình cũng sống sót sau lũ dữ, bà Hoa mang đến trường học cùng tránh trú với 2 vợ chồng già.



