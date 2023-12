Ban nhạc huyền thoại Maroon 5 "khuấy động" sân khấu siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc United Center

Tối 16-12, tại Phú Quốc United Center đã diễn ra sự kiện đỉnh cao được mong chờ nhất của lễ hội mùa đông - siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival. Dàn sao khuấy động sân khấu 8Wonder năm nay là ban nhạc pop – rock thành công nhất thế giới - Maroon 5, cùng hàng loạt ca sĩ hàng đầu Vpop: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double2T, Grey D...







Hàng vạn khán giả bùng cháy với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 trên sân khấu 8 Wonder tại Phú Quốc United Center tối 16-12





Ban nhạc thành công nhất thế giới Maroon 5 lần đầu tiên trình diễn ở Việt Nam trong Lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Phú Quốc

Hàng vạn khán giả đến từ mọi miền đất nước và quốc tế đã chọn những tấm vé thấp nhất từ 1 triệu đồng đến vé siêu VIP 10 triệu đồng/vé để thưởng thức bữa đại tiệc âm nhạc hoành tráng và đặc sắc nhất từ trước tới nay.

Các thành viên trong ban nhạc huyền thoại đến từ nước Mỹ trình diễn bùng cháy với hơn 10 bản hit toàn cầu tại đêm siêu nhạc hội ở Phú Quốc

Ban nhạc huyền thoại đương đại đến từ nước Mỹ đã mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival phần trình diễn bùng cháy với hơn 10 bản hit toàn cầu: "This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps", trên nền nhạc điện tử kết hợp live cùng ban nhạc như trong các tour diễn trên thế giới của nhóm.

Đây cũng là phong cách trình diễn xuyên suốt của dàn nghệ sĩ Việt: Tóc Tiên, Justatee, Grey D…Ca

Ca sĩ Tóc Tiên cháy hết mình với hàng vạn khán giả trong Lễ hội âm nhạc 8Wonder tại Phú Quốc

Ban tổ chức cho biết đã mang đến sân khấu 8Wonder những hệ thống thiết bị tiêu chuẩn quốc tế khắt khe theo yêu cầu đặc biệt của Maroon 5. Từ 2 bộ mixer ánh sáng Grand MA3 vốn chỉ có 3 chiếc trên toàn quốc, đến dàn loa FOH D&B J series và V series - hiện là những hệ thống âm thanh đẳng cấp nhất trên thế giới, cùng hàng nghìn thiết bị âm thanh ánh sáng, trình chiếu tiêu chuẩn quốc tế khác.



Hàng vạn khán giả từ mọi miền đất nước và quốc tế đến với Lễ hội âm nhạc 8Wonder diễn ra ngày 16-12 tại Phú Quốc

8Wonder Winter Festival nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30-10, sau đó diễn ra suốt 30 ngày đêm - từ ngày 9-12 đến 7-1-2024.



Ngoài các sự kiện âm nhạc đỉnh cao, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa...