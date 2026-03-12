HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo "nóng" về dự án được 20 triệu dân ĐBSCL trông chờ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu hơn 2.000 tỉ đồng và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành.

Ngày 12-3, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Theo báo cáo của Sở Y tế, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục triển khai thi công các hạng mục chính.

CLIP: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho trang thiết bị y tế. Hiện các nhà thầu đã tập kết máy móc, vật tư, thiết bị và bố trí nhân lực tại công trường, triển khai các phần việc cần thiết để đưa dự án trở lại nhịp thi công.

Tại công trường, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: "Gần 20 triệu dân ĐBSCL rất trông chờ vào dự án này nên các nhà thầu phải nỗ lực. Nếu thiếu nhân lực thi công, chúng tôi sẽ huy động lực lượng tại các công ty xây dựng sang để dự án sớm hoàn thành".

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan dứt khoát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm các điều kiện để dự án được triển khai liên tục, thông suốt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Chỉ đạo gấp hoàn thành Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nghe báo cáo về tiến độ dự án

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Chỉ đạo gấp hoàn thành Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Chỉ đạo gấp hoàn thành Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 3.

Các công nhân đang thi công trở lại

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng giao Sở Y tế phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thiết kế, thẩm định và hồ sơ tổ chức thi công công trình.Đến ngày 30-11 phải cơ bản hoàn thành công trình để tháng 12 kiểm tra hồ sơ, sắp xếp hoàn thiện toàn bộ dự án.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng (gồm nguồn vốn ODA với Hungary và đối ứng trong nước), quy mô 500 giường. Dự án khởi công tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Đến năm 2022, dự án tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Từ đó đến nay, công trình bị ngưng trệ.

Vào tháng 10-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương; ủy quyền cho Cần Thơ thực hiện, chậm nhất tới 30-11-2026 phải hoàn thành, từ ngày 1-1-2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 2 máy xạ trị lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 2 máy xạ trị lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

(NLĐO) - Trong quý I/2026, 2 máy xạ trị sẽ được nhập về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, góp phần giải quyết khó khăn cho bà con trong điều trị bệnh.

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không được để xảy ra tiêu cực.

Lời nhắn nhủ xúc động của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại lễ giao nhận quân

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ gửi gắm thông điệp về trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

