Ngày 12-3, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Theo báo cáo của Sở Y tế, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục triển khai thi công các hạng mục chính.

CLIP: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho trang thiết bị y tế. Hiện các nhà thầu đã tập kết máy móc, vật tư, thiết bị và bố trí nhân lực tại công trường, triển khai các phần việc cần thiết để đưa dự án trở lại nhịp thi công.

Tại công trường, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: "Gần 20 triệu dân ĐBSCL rất trông chờ vào dự án này nên các nhà thầu phải nỗ lực. Nếu thiếu nhân lực thi công, chúng tôi sẽ huy động lực lượng tại các công ty xây dựng sang để dự án sớm hoàn thành".

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan dứt khoát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm các điều kiện để dự án được triển khai liên tục, thông suốt.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nghe báo cáo về tiến độ dự án

Các công nhân đang thi công trở lại

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng giao Sở Y tế phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thiết kế, thẩm định và hồ sơ tổ chức thi công công trình.Đến ngày 30-11 phải cơ bản hoàn thành công trình để tháng 12 kiểm tra hồ sơ, sắp xếp hoàn thiện toàn bộ dự án.