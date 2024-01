CLIP: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự kể hành trình truy bắt kẻ giết người cướp xe SH

Sau khi bị bắt, Nguyễn Thanh Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai cướp được một chiếc xe SH và 2 triệu đồng.



Quá trình trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng ăn ổi, chuối và uống nước dừa lấy được từ vườn người dân để tồn tại.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, thông tin vụ cướp SH

Bên cạnh đó, để trốn tránh, Tâm núp dưới mương nước, lấy cỏ khô đắp lên đầu để ngụy trang. Khi máy xúc của lực lượng công an rà tới, đối tượng sợ nên vùng dậy bỏ chạy thì bị bắt.

Công an kể lại quá trình phá án

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết Tâm từng bị Công an Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng rồi bỏ trốn. Sau đó, đến huyện Hóc Môn thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, cám ơn người dân

Trung tá Nguyễn Thành Hưng thông tin thêm vụ việc

Trung tá Nguyễn Thành Hưng thông tin thêm: Trước khi gây án tại tiệm cà phê, Tâm đã đến một hiệu hớt tóc trên địa bàn xã Tân Thới Nhì (Hóc Môn) để tìm cách cướp nhưng do "đông người, quan sát không thấy có nhiều tài sản" nên không ra tay. Hớt tóc xong Tâm đi đến xã Xuân Thới Sơn giết người, cướp tài sản.

Khi xác định đối tượng lẩn trốn vào khu rừng keo ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo phải bao vây 24/24 giờ ko để tẩu thoát. Lãnh đạo công an TP HCM nhận định Tâm liều lĩnh manh động, tẩu thoát thì sẽ tiếp tục gây ra trọng án.