Pháp luật

CLIP lời khai người đứng sau hàng loạt công ty vừa bị Công an TPHCM bắt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Tại Công an TPHCM, người đứng sau nhiều công ty hoạt động với chiêu thức tinh vi đã nhận tội và mong được khoan hồng

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã bắt Lê Thị Thùy Trang (SN 1977) cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. 

Trang được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau điều hành nhiều pháp nhân nhằm ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và mong những người có ý định hoạt động bất hợp pháp như mình dừng ngay ý định. 

Lê Thị Thùy Trang ăn năn về hành vi của mình

"Tôi mong muốn luật pháp khoan hồng để tôi sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời" - Lê Thị Thuỳ Trang nói.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, các công ty do Trang điều hành đã tiếp nhận lượng lớn chất thải như bùn thải, xỉ than, bột đá… từ nhiều ngành sản xuất. Tuy nhiên, thay vì xử lý đúng quy định, các đối tượng đã tổ chức chôn lấp, đổ thải trái phép với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn tại 11 địa điểm.

Lê Thị Thùy Trang tại Công an TPHCM

Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa bàn. Cuối tháng 3-2026, lực lượng chức năng huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 6 địa điểm tại TPHCM và Đồng Tháp, thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Hiện trường vụ việc tại các công ty

Quá trình điều tra xác định, Trang sử dụng thủ đoạn tinh vi khi lập nhiều công ty “vỏ bọc” có giấy phép môi trường, ký hợp đồng xử lý chất thải giá rẻ nhằm thu hút khách hàng. 

Sau khi thu gom, chất thải không được xử lý mà bị vận chuyển đi đổ trộm hoặc san lấp, thậm chí bán lại cho các cá nhân có nhu cầu.

Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng còn tạo “động tác giả” đưa chất thải về cơ sở xử lý, hợp thức hóa chứng từ bằng cách mua hóa đơn. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị xử lý chất thải uy tín, đúng pháp luật; mọi hành vi đổ thải trái phép sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an TPHCM khám xét 2 căn nhà, bắt 3 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 2 căn nhà và bắt 3 người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

