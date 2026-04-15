Hình ảnh một vụ án lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

Vừa qua, Công an TPHCM đã bắt Lê Thị Thùy Trang (SN 1977) cùng 6 đồng phạm về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trang được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Lê Thị Thuỳ Trang tại Công an TPHCM

Các đối tượng trong đường dây tội phạm do Trang cầm đầu

Các loại chất thải gồm bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… phát sinh từ các ngành giấy, dệt nhuộm, thuộc da, granite, thủy sản, nước giải khát.

Bên trong các nhà máy

Từ đầu năm 2024 đến nay, các công ty do Trang điều hành đã thu gom chất thải nhưng không xử lý đúng quy định mà chôn lấp, đổ thải trái phép hàng chục nghìn tấn. Vụ việc được đánh giá phức tạp, xảy ra tại nhiều địa phương.

Phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi

Cuối tháng 3-2026, lực lượng chức năng huy động gần 100 cán bộ khám xét 6 địa điểm tại TPHCM và Đồng Tháp, thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng, hàng chục sổ đỏ, 12 CPU và nhiều tài liệu liên quan.

Công an thu giữ lượng lớn ngoại tệ, tiền mặt

Kết quả điều tra xác định nhóm này đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải.





Theo điều tra, sau khi thu gom chất thải, thay vì xử lý, các đối tượng vận chuyển trực tiếp đến các điểm đổ thải hoặc “hợp thức hóa” bằng cách đưa về công ty có chức năng xử lý rồi tiếp tục mang đi chôn lấp.

Quy trình xử lý theo quy định là 45 ngày nhưng thực tế không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn. Để che giấu hành vi, Trang còn mua hóa đơn với chi phí 3,2–6% giá trị hàng hóa trước thuế.

Trang không đứng tên doanh nghiệp mà thuê người đại diện pháp luật, sử dụng vỏ bọc các công ty có giấy phép môi trường, ký hợp đồng giá rẻ, tạo chuỗi khép kín từ thu gom, vận chuyển đến xử lý.

Chất thải sau đó bị đổ ra môi trường hoặc bán phục vụ san lấp nhằm thu lợi bất chính.