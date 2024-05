CLIP: Lời tâm sự nghẹn lòng của người mẹ trẻ bán con lấy 18 triệu đồng

(NLĐO)- Lấy lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Nguyễn Thị Hà (ở Nghệ An) đang tâm gạ gẫm bán đứa con trai mới 2 tháng tuổi cho một gia đình hiếm muộn với giá 15 triệu đồng. Sau đó, Hà đến công an xã trình báo con bị mất tích.