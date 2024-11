Ngày 13-11, theo Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, với chủ đề "Khát vọng sông Vàm", sự kiện này sẽ diễn ra 11 hoạt động quan trọng liên quan đến văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

"Khát vọng sông Vàm" sẽ diễn ta tại Long An. Nguồn: Ban tổ chức cung cấp

Theo đó, ngoài lễ khai mạc (tối 28-11) và lễ bế mạc (tối 4-12), Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 sẽ bao gồm các hoạt động như: Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TP HCM với 13 tỉnh, thành ĐBSCL; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Chương trình thể thao; Hội nghị Xúc tiến đầu tư Long An năm 2024; cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên, học sinh"; Lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024 và Đêm hội truyền thống Long An.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, trong các chương trình thể thao sẽ bao gồm Giải Việt dã, Giải vô địch thể hình tỉnh Long An mở rộng và Giải đua xuồng 3 lá.

Trong đó, lần đầu tiên tỉnh Long An tổ chức Giải đua xuồng 3 lá tại sông Bảo Định. "Long An mong muốn sẽ tiếp tục duy trì, phát triển và lan tỏa giải này tương tự như giải đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer ĐBSCL thường tổ chức" – ông Nguyễn Thành Thanh thông tin.

Du khách thích thú khi chèo xuồng 3 lá ở Long An. Ảnh cắt ra từ clip

Giải Việt dã sẽ diễn ra tại Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024. Ảnh cắt ra từ clip

Nói về lý do tỉnh lấy chủ đề "Khát vọng sông Vàm" cho sự kiện quan trọng này, ông Hoàng Đình Cán, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, cho biết Long An có 2 dòng sông nổi tiếng là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Do đó, "Khát vọng sông Vàm" chính là khát vọng của Long An.