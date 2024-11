Bí thư Tỉnh ủy Long An sẽ sang Pháp, Bỉ và Đức để xúc tiến đầu tư

Chiều 8-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết thực hiện theo lời mời của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024, tỉnh Long An sẽ tổ chức đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại Pháp, Bỉ, Đức từ ngày 11 đến 21-11

Long An tăng cường thu hút đầu tư những dự án chuyển đổi xanh, công nghệ cao

Theo chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Long An và đoàn công tác của tỉnh sẽ tham dự các sự kiện do VCCI phối hợp với các cơ quan ngoại giao và phòng thương mại tại các thị trường tiềm năng này tổ chức, như: Tọa đàm thương mại đầu tư Việt - Pháp tại Paris; Hội thảo bàn tròn doanh nghiệp Long An – Cologne; Chương trình làm việc cùng Liên minh Việt - Bỉ.

Ngoài ra, đoàn công tác của tỉnh Long An sẽ gặp gỡ, làm việc song phương với các nhà lãnh đạo, các tập đoàn hàng đầu tại Pháp, Bỉ và Đức trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghiệp,…

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các thành viên của đoàn sẽ tham dự chương trình đối thoại chuyên đề vốn Việt Nam tại Frankfurt. Đây là chương trình kết nối nhằm thu hút đầu tư tài chính, đầu tư cho các dự án chuyển đổi xanh vào thị trường Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm, tạo cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực.

Chuyến công tác lần này tiếp nối các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở rộng quan hệ quốc tế của tỉnh với các đối tác tại châu Âu, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư các dự án chuyển đổi xanh, đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh.

Đây cũng sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tỉnh Long An trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế song phương với các đối tác châu Âu.