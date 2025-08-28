Clip: Mãn nhãn "cơn mưa" bàn thắng trận derby thủ đô

Pha lập công của Artur cùng cú hat-trick do Alan tạo ra giúp Công an Hà Nội có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League 2025-2026. Kết quả này đưa Quang Hải và các đồng đội vươn lên nhì bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu.
Công an Hà Nội và Hà Nội FC - Clip: FPT Play
Trong khi đó, dù thua trận derby thủ đô, Hà Nội FC cũng hợp cùng Công an Hà Nội tạo nên "cơn mưa" bàn thắng mãn nhãn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đội bóng của đội trưởng Văn Quyết có khởi đầu kém ở V-League mùa này khi lọt vào nhóm cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận.
