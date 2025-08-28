HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Thua CLB CA TP HCM với tỉ số 0-1 tối 28-8, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục không thắng sau 3 vòng đấu V-League 2025-2026 và chỉ có 1 điểm

Sau trận thua thứ 2 tại V-League mùa giải mới, HLV Lê Quang Trãi dành lợi ngợi khen đối phương song cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì nỗ lực kiếm điểm trên sân đối phương của Hoàng Anh Gia Lai thất bại.

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai (giữa) vẫn chưa biết thắng sau 3 vòng đấu

Hoàng Anh Gia Lai vắng nhiều trụ cột nên không có đội hình xuất phát mạnh nhất để chậm trán CLB CA TP HCM. Ông Trãi cho biết nhiều cầu thủ chưa kịp hồi phục thể trạng sau hai trận căng sức chạm trán các đội mạnh.

HLV Hoàng Anh Gia Lai nhận xét đội nhà là một tập thể gắn kết và các cầu thủ trên sân đều biết cách lồng ghép, hỗ trợ nhau hòng vận hành đấu pháp chiến thuật do ban huấn luyện xây dựng.

"Tôi không nghĩ phong độ thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai phụ thuộc vào những ngoại binh. Trên sân, 11 vị trí đều quan trọng, có nhiệm vụ riêng biệt và cùng hướng đến mục tiêu giúp đội bóng giành kết quả khả quan nhất" - ông Trãi nói thêm.

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Gia Lai phản bác chuyện lục đục nội bộ - Ảnh 3.

Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện để sớm lấy lại phong độ đỉnh cao

Ngoài ra, HLV Quang Trãi cũng thể hiện sự bức xúc khi bị đặt câu hỏi về chuyện lục đục nội bộ đội bóng khi thi đấu. Trước đó, diễn biến trận đấu cho thấy thủ môn Trung Kiên và các hậu vệ Jairo, Quang Kiệt, Anh Tài... liên tục trao đổi, nhắc nhở sau tình huống nhận bàn thua phút 42. 

Ông phân tích: "Trong thi đấu bóng đá, các cầu thủ và ban huấn luyện cần phải luôn nhắc nhở, bảo ban nhau để hoàn thành vai trò, nhiệm vụ. Trong bầu không khí náo nhiệt như trên sân Thống Nhất, họ cần tăng âm lượng để có thể trao đổi với nhau được rõ ràng hơn. Đây là hình ảnh quen thuộc ở sân chơi chuyên nghiệp và không có chuyện cầu thủ HAGL "lớn tiếng" hay mất đoàn kết khi thi đấu".

Nhận xét về học trò được triệu tập lên tuyển Việt Nam, HLV Lê Quang Trãi đánh giá: "Đinh Quang Kiệt mùa rồi được xác định là cầu thủ tiềm năng lớn nên chúng tôi cần phải kiên trì và tạo cơ hội thi đấu tối đa cho cậu ấy. Qua 3 trận đã đấu, Quang Kiệt thể hiện sự tiến bộ so với mùa trước. Hy vọng thời gian tới Kiệt sẽ phát triển và đóng góp nhiều cho HAGL cũng như tuyển quốc gia".

Chiến lược gia 48 tuổi cũng khẳng định toàn đội cần chăm chỉ tập luyện, quyết tâm hơn khi thi đấu để cải thiện phong độ, giành kết quả khả quan hơn ở hành trình còn lại của giải đấu, qua đó hoàn thành mục tiêu đề ra.

