CLIP: Mãn nhãn màn trấn áp tội phạm của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại TP HCM

Ngày 1-7, Công an TP HCM đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Sự kiện được tổ chức tại trước cổng chính Chợ Bến Thành, đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Nhanh chóng giải tán nhóm thanh niên gây rối trật tự

Tham dự Lễ ra mắt có Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các đại biểu Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo UBND TP HCM cùng đại diện công an các tỉnh, thành phố.

Clip trình diễn chống đua xe

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và gửi lời chào thân ái đến các đại biểu, đến Lực lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của TP HCM, đặc biệt là 1.000 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có mặt trong buổi lễ ra mắt.

Trình diễn trấn áp đua xe

Tại lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở đã phối hợp với lực lượng công an trình diễn trấn áp đua xe, gây rối và bạo lực gia đình.

Trấn áp nhóm thanh niên gây rối

Trước đó, ngày 22-6, HĐND TP HCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP HCM; nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP HCM. Theo đó, các nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.

Nhóm thanh niên gây rối nhanh chóng bị giải tán

UBND TP HCM cho biết năm 2023 thành phố có khoảng 9,6 triệu người cư trú tại 312 phường, xã và hiện nay có 4861 khu phố, ấp. UBND TP HCM đề xuất mỗi khu phố, ấp sẽ thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Trung bình, một thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ phụ trách khoảng 900 nhân khẩu.

Nhanh chóng đưa người chồng bạo lực về trụ sở công an

Những khu phố, ấp có từ 2.700 nhân khẩu sẽ được bố trí 3 thành viên trong tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Theo đó, TP HCM sẽ thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tối đa 15.031 thành viên.

Về mức bồi dưỡng đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự, tại TP HCM, mỗi tháng tổ trưởng sẽ được hưởng trợ cấp 6,5 triệu đồng; tổ phó 6,3 triệu đồng và tổ viên là 6 triệu đồng.

Người tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.