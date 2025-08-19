HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Clip: Máy bay chở gần 300 người cháy động cơ giữa trời

Xuân Mai

(NLĐO) - Một chuyến bay của hãng hàng không Condor Airlines từ Corfu - Hy Lạp đến Đức đã phải chuyển hướng sau khi một động cơ bốc cháy.

Theo tạp chí People, máy bay hãng hàng không Condor Airlines gặp nạn sau khi cất cánh và đã chuyển hướng sang Ý hôm 16-8. Không có ai trên chiếc máy bay Boeing 757 bị thương.

Clip: Máy bay chở gần 300 người cháy động cơ giữa trời- Ảnh 1.

Hình ảnh từ video cho thấy máy bay hãng hàng không Condor Airlines từ Corfu - Hy Lạp đến Đức bốc cháy động cơ. Ảnh: TikTok

Chuyến bay mang số hiệu DE 3665 dự kiến hạ cánh xuống Düsseldorf – Đức lúc 21 giờ 35 phút (giờ địa phương) trước khi gặp sự cố phải chuyển hướng.

Khi máy bay đạt độ cao khoảng 11.900 m, phi hành đoàn trên máy bay nhận thấy điều bất thường ở tua-bin bên phải và luồng khí của nó. Sau gần 40 phút bay, chiếc máy bay chở 273 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi ở miền Nam nước Ý, theo People.

Hãng Condor Airlines đưa ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào nhưng an toàn hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu". 

Máy bay đã được kiểm tra kỹ thuật và  Condor Airlines cho biết vụ việc này chủ yếu do sự cố trong luồng không khí dẫn vào động cơ.

Máy bay bốc cháy động cơ trên không. Video: Daily Mail

Một chiếc máy bay khác của hãng Condor Airlines đã được điều động để chở toàn bộ hành khách đến Düsseldorf vào ngày 17-8. 

Một số hành khách đã chia sẻ trải nghiệm đáng sợ trên chuyến bay DE 3665 với truyền thông. Một hành khách hoảng loạn khi máy bay mất điện trong vài giây và nhận ra máy bay không còn tăng độ cao, theo tờ Frankfurter Rundschau.

Trong khi đó, một hành khách khác cảm thấy mình sắp chết. "Tôi đã gửi tin nhắn tạm biệt vì tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi" – hành khách này kể lại.

