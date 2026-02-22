HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

CLIP: Mở biển đầu Xuân, ngư dân Lâm Đồng kỳ vọng mùa cá bội thu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Mùng 6 Tết, hàng loạt tàu cá Lâm Đồng đồng loạt xuất bến, mang theo kỳ vọng một mùa biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), hàng loạt tàu cá của ngư dân Lâm Đồng đồng loạt xuất bến, mở biển đầu năm với hy vọng một mùa đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang.

Từ sáng sớm, tại cảng cá Phan Thiết, không khí đã rộn ràng với tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau í ới, tất bật chuẩn bị cho những chuyến biển dài ngày đầu năm.

Ngư dân Lâm Đồng mở biển đầu năm 2026 với kỳ vọng mùa đánh bắt bội thu - Ảnh 1.

Cảng cá Phan Thiết nhộn nhịp tàu cá bốc dỡ nhu yếu phẩm vươn khơi

Dọc cầu cảng, nhiều tàu cá khẩn trương bốc dỡ đá lạnh, lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ và các nhu yếu phẩm cần thiết trước giờ vươn khơi. Không khí làm việc hối hả nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm phấn khởi, gửi gắm kỳ vọng vào một năm mưa thuận gió hòa.

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng, chủ hai tàu cá công suất 400 CV và 700 CV, cho biết anh em bạn thuyền đã nghỉ Tết khá dài ngày nên ai cũng nôn nóng trở lại biển. "Cuối năm rồi, tàu của tôi khai thác khá, giá bán tốt nên anh em có cái Tết vui vẻ. Bước vào chuyến biển đầu năm, ai cũng kỳ vọng trúng mùa, được giá" - thuyền trưởng Hùng chia sẻ.

Ngư dân Lâm Đồng mở biển đầu năm 2026 với kỳ vọng mùa đánh bắt bội thu - Ảnh 2.

Tàu cá lấy đá phục vụ ủ muối cá trong chuyến đánh bắt dài ngày

Trên các boong tàu, đá chẻ, tàu dừa kết thành mành chà được tập kết gọn gàng, chuẩn bị đưa ra biển tạo các bãi chà thu hút cá, tôm. Gas phục vụ nấu nướng, nước ngọt, thực phẩm khô… cũng được chất đầy khoang cho những ngày bám biển dài.

Vươn khơi đầu năm là nét đẹp truyền thống của ngư dân vùng biển. Chuyến biển đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn được xem là hành trình đón "lộc biển". Ngư dân tin rằng nếu chuyến biển đầu năm thuận buồm xuôi gió, trúng mùa, được giá thì cả năm sẽ làm ăn hanh thông.

Cùng với quyết tâm khai thác hiệu quả, ngư dân cũng cam kết tuân thủ các quy định về khai thác hải sản, hướng đến phát triển nghề cá bền vững, góp phần bảo vệ ngư trường và giữ vững chủ quyền biển đảo.

Ngư dân Lâm Đồng mở biển đầu năm 2026 với kỳ vọng mùa đánh bắt bội thu - Ảnh 3.

Đá chẻ, tàu dừa kết thành mành chà được tập kết lên tàu, sau đó đưa ra biển để tạo các rạn san hô, thu hút cá, tôm kéo về

Ngư dân Lâm Đồng mở biển đầu năm 2026 với kỳ vọng mùa đánh bắt bội thu - Ảnh 4.

Ngoài ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, gas dùng để nấu nướng là thử không thể thiếu trong các chuyến biển dài ngày của ngư dân

Theo ngành chức năng, năm 2025, nhờ nỗ lực bám biển, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 252.550 tấn, tăng 4,9% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, ngành thủy sản tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng hóa nghề khai thác trên cùng một phương tiện, nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Một mùa biển mới bắt đầu trong niềm tin và khát vọng no ấm của ngư dân, hứa hẹn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế biển địa phương.

CLIP: Ngư dân Lâm Đồng mở biển đầu năm


