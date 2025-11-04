CLIP: Ngao ngán với tuyến đường như "đám ruộng" ở trung tâm Đà Nẵng

Đến ngày 4-11, đường Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn (tuyến Quốc lộ 14B, đoạn qua các phường Ngũ Hành Sơn, An Hải… dẫn vào cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng) vẫn không khác gì "đám ruộng".

CLIP: Đường huyết mạch ở trung tâm Đà Nẵng như "đám ruộng"

Theo ghi nhận của PV, đoạn qua nút giao Ngô Quyền - Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại đang hư hỏng nặng, nhất là khu vực đường Ngô Quyền hướng vào phía Nam. Dù trời đã hửng nắng nhưng một đoạn dài hàng chục mét trên đường Ngô Quyền (trước cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh) chi chít "ổ voi", nước đục ngầu đọng cả vệt dài.

Di chuyển trên đoạn đường này, ông Nguyễn Thành Nhơn (trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tỏ ra bức xúc. Xe gầm thấp, ông phải hãm ga, cố gắng lách khỏi hàng loạt "ổ voi".

Tuyến đường Ngô Quyền (Quốc lộ 14B) đoạn qua trung tâm Đà Nẵng hư hỏng nặng

Ngày 4-11, dù trời hửng nắng, nhiều nơi vẫn đọng đầy nước

Mặt đường xuống cấp trầm trọng khiến xe tải trọng lớn lưu thông "nhún nhảy", mất an toàn

Mặt đường biến dạng, xuống cấp trầm trọng

Đáng nói là mới đây, đơn vị thi công bảo dưỡng đã cải tạo mặt đường

Đoạn đường tại khu vực trước Cây xăng dầu Hòa Khánh, gần nút giao Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Văn Thoại hư hỏng nặng

"Đi qua đoạn đường này quả là ngao ngán. Nếu đi xe máy mà vô tình lao trúng "ổ voi" thì chắc hẳn phải té. Ô tô cũng dễ lạc tay lái hoặc bị cạ gầm, rất nguy hiểm" - ông Nhơn lo ngại.

Mặt đường được ghi nhận vào ngày 3-9...

... chỉ sau 2 tháng, nhiều chỗ đã trở thành "ổ voi"

Điều đáng nói là cuối tháng 7-2025, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng từng có phản hồi về phản ánh tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn hư hỏng nặng (Báo Người Lao Động đã thông tin).

Sở Xây dựng cho hay đã chỉ đạo Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương (đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường này) kiểm tra, xử lý.

Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương đã rà soát và kiểm tra thực tế hiện trường, hồ sơ trên đoạn đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (đoạn từ km4+400 - km12+241).

Theo ghi nhận, tại một số địa điểm, đơn vị thi công đã cào bóc, láng lại mặt đường. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn hư hỏng, chủ yếu ở các nút giao, khiến người lưu thông qua khu vực này không khỏi bức xúc.