Quốc lộ huyết mạch dẫn vào cảng Tiên Sa lồi lõm đầy “sóng trâu”

Ngày 3-9, PV ghi nhận trên tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (đoạn qua các phường Ngũ Hành Sơn, An Hải, TP Đà Nẵng), nhiều đoạn đang bị hư hỏng nặng với nhiều vệt "sóng trâu".

Mặt đường nhựa bị bánh xe tải cày xéo, tạo nên những vết lún kéo dài hàng chục mét

Quốc lộ qua Đà Nẵng đầy "sóng trâu"

Cụ thể, các vệt lồi lõm, "sống trâu" trên tuyến xuất hiện chủ yếu ở làn đường dành cho ô tô, xe container, theo hướng từ cảng Tiên Sa đi về trung tâm thành phố.

Cụ thể, gần giao lộ Ngô Quyền – Vũ Văn Dũng, vệt "rãnh cào" kéo dài hàng chục mét khiến mặt đường trở nên biến dạng, nham nhở. Tương tự, đoạn gần nút giao Ngô Quyền - Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại, đường Ngũ Hành Sơn có những ụ nhựa cả tảng trồi lên trên mặt đường.

Nhiều ô tô gầm thấp phải canh chỉnh, chạy vào đúng "rãnh" thì mới đảm bảo an toàn. Nhiều "lái mới" khi va phải "sóng trâu" khiến xe lắc lư, đung đưa giữa dãy xe container đang chạy cùng chiều. Cảnh tượng này khiến nhiều người thót tim.

"Ô tô gầm thấp đi qua đây phải thật chắc tay lái mới giữ được an toàn. Nếu đi trượt rãnh thì rất dễ lạc tay lái, va quệt vào xe container đi cùng chiều" - một tài xế qua tuyến cho hay.

"Sóng trâu" trên đường Ngô Quyền, đoạn gần giao lộ Ngô Quyền - Vũ Văn Dũng

Mặt đường nham nhở khiến nhiều tài xế ngao ngán

CLIP: Cận cảnh "sóng trâu" trên tuyến đường huyết mạch ở trung tâm Đà Nẵng

Dự kiến sửa chữa vào tháng 8-2025?

Đầu tháng 8-2025, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công ty TNHH XD TM&DV Linh Sương (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên) kiểm tra xử lý tình trạng nêu trên.

Báo cáo của công ty cho hay, tại các vị trí mặt đường hư hỏng trên đoạn tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, đơn vị đã thường xuyên theo dõi và xử lý cào bóc tạo phẳng từ tháng 6-2023 đến nay.

Một số vị trí còn xuất hiện ổ voi (ảnh ghi nhận trên đường Ngũ Hành Sơn, gần giao lộ Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại)

Theo dự kiến, đơn vị sẽ thi công sửa chữa một số vị trí vào đầu tháng 8-2025, nhưng đến ngày 3-9, PV không thấy nhân công, máy móc có mặt

Theo Công ty TNHH XD TM&DV Linh Sương, do thời tiết nắng nóng những ngày gần đây liên tục kéo dài đã làm cho bê tông nhựa mặt đường biến dạng, không hồi phục theo chiều dọc của kết cấu mặt đường bê tông asphalt tại những vị trí trùng phục của tải trọng bánh xe. Một số vị trí có hiện tượng trượt dẫn tới việc xô ngang giữa lớp bê tông asphalt phía trên với lớp phía dưới xuất hiện hằn lún vệt bánh xe.

Đơn vị quản lý đường cho biết trong năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa định kỳ một số vị trí hư hỏng và dự kiến triển khai vào đầu tháng 8-2025. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi trên đoạn tuyến (đã phối hợp Ban Bảo trì hạ tầng Đà Nẵng) những vị trí bị hư hỏng mặt đường còn lại, đề xuất vào kế hoạch sửa chữa năm 2026.

"Hiện nay, trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, hạng mục hằn lún vệt bánh xe không được bố trí kinh phí thực hiện. Nhưng được sự chỉ đạo của Sở Xây dựng Đà Nẵng và nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B, đơn vị quản lý đường đã triển khai khắc phục xử lý một số vị trí trồi trượt bê tông nhựa" - báo cáo của công ty nêu.