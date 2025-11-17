CLIP: Người dân tháo chạy khỏi nơi sạt lở núi, vùi lấp nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Người dân tháo chạy khỏi nơi sạt lở núi, vùi lấp nhà

Cao Nguyên

(NLĐO) - Có ít nhất 2 căn nhà ở xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk bị vùi lấp do sạt lở núi nhưng người dân may mắn kịp tháo chạy ra ngoài.

Trưa 17-11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn đã khiến 2 căn nhà trên địa bàn buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Sạt lở đất Đắk Lắk khiến người dân tháo chạy khỏi nhà , khẩn cấp di dời - Ảnh 1.

Người đàn ông ôm cháu nhỏ tháo chạy khỏi khu vực sạt lở đất

Rất may, người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Đoạn clip ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B bị quả núi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh 1 người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy ra ngoài đường.

Như đã phản ánh, mưa lớn từ đêm qua đến trưa nay (17-11) khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk bị ngập lụt cục bộ, sạt lở đất. Một số trường học trên địa bàn xã Yang Mao đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

CLIP: Người dân tháo chạy khỏi nơi sạt lở núi, vùi lấp nhà

Tin liên quan

Đắk Lắk mưa trắng trời, nhiều nơi ngập lụt, sạt lở đất

Đắk Lắk mưa trắng trời, nhiều nơi ngập lụt, sạt lở đất

(NLĐO) - Mưa lớn khiến nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk ngập lụt cục bộ, một số trường cho học sinh nghỉ học, cấm tạm thời một số đoạn trên Quốc lộ 29.

Đèo Ngoạn Mục sạt lở tại 12 vị trí, buộc phải đóng đèo

(NLĐO) - Mưa lớn chưa dứt khiến đèo Ngoạn Mục ghi nhận 12 điểm sạt lở và nguy cơ tiếp tục phát sinh nhiều điểm mới trong thời gian tới

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

sạt lở núi học sinh nghỉ học vùi lấp mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo