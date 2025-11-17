CLIP: Người dân tháo chạy khỏi nơi sạt lở núi, vùi lấp nhà

Trưa 17-11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn đã khiến 2 căn nhà trên địa bàn buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Người đàn ông ôm cháu nhỏ tháo chạy khỏi khu vực sạt lở đất

Rất may, người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Đoạn clip ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B bị quả núi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh 1 người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy ra ngoài đường.

Như đã phản ánh, mưa lớn từ đêm qua đến trưa nay (17-11) khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk bị ngập lụt cục bộ, sạt lở đất. Một số trường học trên địa bàn xã Yang Mao đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.