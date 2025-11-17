Đắk Lắk mưa trắng trời, nhiều nơi ngập lụt, sạt lở đất

Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tại Km 68, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Sơn Giang) bị ngập một đoạn dài khoảng 200 m, các phương tiện không lưu thông được.

Một số đoạn đường trên Quốc lộ 29 bị ngập sâu, lực lượng chức năng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn 2 đầu, không cho phương tiện, người qua lại và hướng dẫn lưu thông qua tuyến đường khác.

Tương tự, trên Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Suối Biểu (xã Đức Bình) cũng bị ngập sâu, hiện các xe không thể lưu thông qua đoạn này.

Các xe lưu thông theo hướng từ Đông Đắk Lắk lên Tây Đắk Lắk và ngược lại được khuyến cáo chọn tuyến Quốc lộ 25 để di chuyển.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương ở Đắk Lắk

Mưa lớn cũng khiến nhiều địa phương như xã Giang Mao, xã Cư Pui, xã Krông Bông… ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường ngập sâu, xe cộ không lưu thông được. Một số trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Một lãnh đạo xã Krông Bông cho biết một đoạn đường trong xã bị sạt lở. Lực lượng chức năng đang có mặt điều tiết giao thông và lên phương án di dời các hộ dân phía dưới.

Còn theo một lãnh đạo UBND xã Yang Mao, địa phương đang cấp tốc di dời hơn 10 hộ dân tại các điểm ngập lụt lên nơi an toàn. Đồng thời, một số trường học trên địa bàn xã đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, đêm 16-11 trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ đêm 16 đến 6 giờ ngày 17-11 phổ biến 30-100 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Trong đó, Yang Mao 315,6 mm, Sông Hinh 286,6 mm, Cư Pui 283,6 mm, Ea Bá 204,2 mm… Dự báo trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Mực nước trên sông Ba lúc 5 giờ ngày 17-11 tại Củng Sơn đạt 31,91 m, xấp xỉ báo động (BĐ) 2, các sông khác lúc 1 giờ ngày 17-11 đang ở dưới BĐ1.

Trong khoảng 6 - 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Ba tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn đạt từ BĐ3 đến trên BĐ3 1 m, trạm Phú Lâm mực nước tăng dần đạt mức từ BĐ1 - BĐ2.

Trên lưu vực sông Sêrêpốk đỉnh lũ có khả năng đạt mức từ BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2. Các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và Tam Giang đạt mức từ BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, cánh đồng trũng thấp, một số tuyến đường tại các đô thị; chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đặc biệt tại các xã Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.