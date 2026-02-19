Ngày 19-2 (mùng 3 Tết), tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, UBND xã Trung Thành (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chương trình "Vui xuân tại vườn Bác Sáu Dân".

Các đại biểu dâng hương tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết hôm nay người dân tề tựu về Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt để cùng tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người chiến sĩ cách mạng suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

"Dẫu trên bất kỳ cương vị nào, với người dân quê hương Vĩnh Long, đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn luôn là "Bác Sáu Dân" gần gũi, thân tình, luôn lắng nghe và trăn trở vì đời sống của người dân. Chương trình không chỉ là không gian hội hè, mà còn là nén tâm nhang thành kính, là hoạt động vui xuân để cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và cốt cách cao đẹp của bác Sáu" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Lúc sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng mong muốn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bà con được sum họp trong tiếng cười trẻ thơ và tình đoàn kết cộng đồng.

CLIP: Người dân vui xuân tại vườn Bác Sáu Dân

Vì vậy, thực hiện di nguyện của ông về việc quan tâm, chăm lo cho người yếu thế và người nghèo, chương trình năm nay càng trở nên ấm áp hơn khi có sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Các hoạt động vui Xuân tại vườn Bác Sáu Dân

Ban tổ chức trao tặng các phần quà cho gia đình chính sách

Tại chương trình, các đại biểu và người dân được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các hoạt động như: trò chơi dân gian, thưởng thức phở và bánh mì miễn phí. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 21 phần quà cho gia đình chính sách tại xã Trung Thành.