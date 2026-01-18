HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Người phụ nữ báo công an bị trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trong lúc đang bán vé số dạo cách chỗ để xe chưa đầy 10m, người phụ nữ cho rằng bị kẻ gian lấy sạch vé số trị giá 7 triệu đồng.

Ngày 18-1, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc người phụ nữ trình báo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng.

Người phụ nữ bị trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người phụ nữ lấy trộm 800 tờ vé số và thẻ cào của người bán vé số dạo

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-1, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1972, tạm trú phường Buôn Ma Thuột) lên đại lý lấy 800 tờ vé số và thẻ cào rồi bỏ trong giỏ xe đạp điện.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, bà Châu đậu xe tại khu vực nhà văn hóa trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Buôn Ma Thuột) để bán những tờ vé số trong ngày cho một người phụ nữ.

Trong lúc đang bán vé số thì một người phụ nữ khác từ phía sau tiến lại gần lấy trộm 800 tờ vé số, thẻ cào, trị giá 7 triệu đồng.

Theo phản ánh của bà Châu, vé số và thẻ cào bị mất là bà vừa lấy từ đại lý để bán cho ngày hôm sau. Tập vé số được bọc cẩn thận trong áo mưa và vị trí để xe cách chỗ bán chưa đầy 10m nên bà nghi ngờ có sự dàn cảnh để trộm vé số.

"Tôi vào Đắk Lắk thuê trọ bán vé số mưu sinh, cuộc sống rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi phải khất nợ đại lý và giờ chưa biết lấy đâu ra tiền để trả. Tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định" - bà Châu chia sẻ.

CLIP: Người phụ nữ bị trộm 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng

Tin liên quan

Bắt giữ người phụ nữ cướp túi xách của người bán vé số dạo

Bắt giữ người phụ nữ cướp túi xách của người bán vé số dạo

(NLĐO) - Cho rằng cần tiền đóng phòng trọ, học phí cho con, người phụ nữ đã cướp giật túi xách bên trong có tiền, điện thoại và 590 tờ vé số.

Bé gái 12 tuổi bán vé số dạo bị hiếp dâm sau khi được cho 15.000 đồng

(NLĐO) - Sau khi cho 15.000 đồng để mua bánh, Huỳnh Văn Giàu nảy sinh ý định hiếp dâm nên kêu bé gái bán vé số dạo vào trong nhà để xâm hại.

Làm giả vé số trúng thưởng đổi cho người bán vé số dạo

(NLĐO) - Thanh và Thịnh lấy vé số của tỉnh Bình Dương ngày 2-10-2020 rồi tiến hành cạo sửa thành số trúng các giải thưởng 6,7,8.

tỉnh Đắk Lắk trộm cắp bán vé số dạo trộm vé số
