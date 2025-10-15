HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Người phụ nữ nghi bị chồng cũ đánh dã man

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Dù đã ly hôn từ lâu nhưng người phụ nữ tố giác vẫn nhiều lần bị chồng cũ đánh dã man, phải nằm viện.

Ngày 15-10, bà C.T.T (SN 1990, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định với các thương tích do bị đánh. Người phụ nữ này đã nhờ người thân làm đơn tố giác đến cơ quan công an về việc bị ông N.Đ.K (SN 1988, chồng cũ bà C.T.T) gây thương tích.

Theo bà C.T.T. năm 2011, bà C.T.T và ông N.Đ.K kết hôn, có một con chung 14 tuổi. Đến năm 2024, cả hai đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà do chưa phân chia được tài sản.

Người phụ nữ bị chồng cũ đánh dã man: Câu chuyện bạo lực gia đình nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bà C.T.T đăng tải hình ảnh bị chồng cũ đánh tới tấp lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Tối 10-10, sau khi đi dự tiệc sinh nhật tại nhà chị gái trở về thì bà C.T.T và con trai cùng bị ông N.Đ.K đánh tới tấp. Nguyên nhân được cho là do đi sinh nhật nhưng không xin phép. Toàn bộ quá trình hai mẹ con bị đánh này được camera giám sát tại nhà ghi lại.

Đến ngày hôm sau, bà C.T.T chia sẻ đoạn clip bị đánh lên mạng xã hội cùng những lời than vãn về việc bị bạo lực gia đình kéo dài, dù đã ly hôn vẫn tiếp tục bị hành hạ.

Nội dung clip đăng tải trên trang cá nhân bà C.T.T ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần đùi, áo sơ-mi cộc, xồng xộc đi vào quán. Sau khi vào phòng ngủ đánh liên tục một thiếu niên, người đàn ông quay tiếp tục đá đấm liên tục vào người, vào đầu bà C.T.T.

Người phụ nữ bị chồng cũ đánh dã man: Câu chuyện bạo lực gia đình nghiêm trọng - Ảnh 3.

Bà C.T.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Theo chị C.T.H (em gái bà C.T.T), trong quá trình sinh sống, bà C.T.T thường xuyên bị ông N.Đ.K bạo hành, đây cũng là nguyên nhân khiến cả hai ly hôn.

Sau 3 ngày điều trị tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bình Định, bà C.T.T cho biết hiện vẫn rất đau đầu, chóng mặt, tay chân tê nhức, cơ thể suy nhược do bị đánh vào chỗ hiểm. Phía Bệnh viện Đa khoa Bình Định cũng xác nhận bà C.T.T. bị rối loạn tiền đình/rối loạn giấc ngủ.

Được biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Kbang, Gia Lai đã vào cuộc xác minh thông tin bà C.T.T bị chồng cũ đánh đập, phải nhập viện điều trị. Vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

Tin liên quan

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường

(NLĐO)- Nhiều lần đánh đập, hành hạ, ngăn cấm 2 con đến trường, người đàn ông 38 tuổi ở Hưng Yên bị khởi tố.

Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?

(NLĐO) - Cộng đồng mạng phẫn nộ video cảnh người cha chửi bới, đá mạnh vào người bé trai 2 tuổi.

Xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Theo cáo trạng, nhóm bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

