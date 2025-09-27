HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường

Nguyễn Hưởng - Trọng Đức

(NLĐO)- Nhiều lần đánh đập, hành hạ, ngăn cấm 2 con đến trường, người đàn ông 38 tuổi ở Hưng Yên bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.D. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội danh "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường- Ảnh 1.

Người đàn ông làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2024 đến tháng 11-2024, tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn với vợ, N.V.D. đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ các con ruột là cháu N.T.V.A. (SN 2015) và N.L.Đ. (SN 2020). Cùng với đó, người đàn ông này còn ngăn cấm các con không được đến trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành. Ngay sau đó, Công an xã Vũ Thư phối hợp chính quyền địa phương xác minh, xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích; hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường- Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền mạng xã hội tố người đàn ông hành hạ hai con đẻ. Ảnh chụp màn hình.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo khi phát hiện các sự việc như trên, đề nghị người dân trình báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm trước pháp luật. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể cần có sự quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh bị các hành vi bạo hành, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và tổn hại đến sức khỏe, tâm lý đối với trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh bé gái bị bố bạo hành, dùng dao đe dọa và còn đánh chửi cháu bé với lý do người mẹ "không gửi tiền về". Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ "gửi tiền về" khiến người xem phẫn nộ.

Tin liên quan

Khởi tố người mẹ hành hạ con gái ở quận 4

Khởi tố người mẹ hành hạ con gái ở quận 4

(NLĐO) - Trước đó, Báo Người Lao Động có nhiều bài viết phản ánh bé H.T.A bị mẹ ruột bạo hành.

Tuyên án người đàn ông hành hạ con gái ruột gây bức xúc dư luận

(NLĐO) - Bực tức vì con gái không nghe lời và không thực hiện những việc làm theo yêu cầu của mình, Lê Văn Lai ở Hà Tĩnh đã nhiều lần đánh đập, ném con xuống sân.

Khởi tố người cha đánh đập, hành hạ con gái 7 tuổi

(NLĐO) - Bức xúc vì con gái học xong không đi về nhà mà lại qua nhà bác ruột để chơi, Lê Văn Lai ở Hà Tĩnh đã kéo con ra giữa sân nhà anh trai rồi đánh đập, hành hạ một cách dã man.

trẻ em bạo hành trẻ em đánh con hành hạ con gái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo