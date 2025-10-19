Clip nhóm 4 người lao vào nhau trên đường phố TP HCM

Ngày 19-10, mạng xã hội lan truyền clip nhiều người xô xát gây náo loạn và ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, TP HCM.

Clip nhóm 4 người đánh nhau trên đường phố TP HCM gây xôn xao

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Phú Thạnh cho biết đang rà soát và phối hợp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nội dung đoạn clip thể hiện một nam thanh niên bị người đàn ông lớn tuổi chặn đầu xe và lao vào đánh. Sau đó, một phụ nữ xuất hiện, tham gia vào xô xát.

Clip cũng ghi nhận một người đàn ông khác ôm chặt nam thanh niên. Sự việc gây náo loạn một đoạn đường.

Người dân khu vực cho biết sự việc xảy ra sáng 17-10. Do lực lượng an ninh cơ sở can ngăn nên nhóm người này sau đó bỏ đi, không ai có thương tích.