CLIP: Nổ lớn, cháy tàu chở dầu ngoài khơi Liên Hương

Sáng 29-4, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn xảy ra trên tàu chở dầu hoạt động ngoài khơi xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), khiến hai người bị bỏng nặng và một người nghi mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 57 phút cùng ngày, người dân khu vực thôn 1 Bình Thạnh nghe hai tiếng nổ lớn phát ra từ một tàu chở dầu mang tên “ĐẠI HÒA” đang neo cách bờ khoảng 500 m. Sau tiếng nổ, con tàu bốc cháy dữ dội.

Chiếc tàu chở dầu nổ lớn rồi bốc cháy ngoài biển. Ảnh: Hồng Tươi

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn và xác minh ban đầu.

Qua xác minh, tàu chở dầu trên thuộc sở hữu Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

CLIP: Tai nạn lao động nghiêm trọng trên tàu chở dầu ngoài khơi. Clip: Hồng Tươi

Sáng cùng ngày, ba người dân được thuê lên tàu để hàn sửa các vị trí hư hỏng. Trong lúc thợ hàn làm việc, một vụ nổ bất ngờ xảy ra, hất văng ông Nguyễn Thanh Thi (SN 1984) và ông Đỗ Ngọc Thông (SN 1997, cùng trú xã Liên Hương) xuống biển, đồng thời khiến con tàu bốc cháy.

Hai nạn nhân được người dân kịp thời cứu đưa vào bờ, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bỏng nặng.

Trên tàu thời điểm xảy ra sự cố còn khoảng 60 tấn dầu. Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm người còn lại trên tàu.

Nạn nhân nghi mất tích được xác định là Phạm Trung Kiên (trú thôn 13, xã Liên Hương).

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương triển khai.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

