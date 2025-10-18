CLIP: Nước như thác tràn vào nhà dân ở Đà Nẵng

Rạng sáng 18-10, nhà anh Trần Văn Đức (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) bị ngập nặng. Căn nhà của anh nằm ngay cạnh dự án tuyến đường gom cao tốc Hòa Liên – Túy Loan - nơi nước từ sườn núi dồn xuống mỗi khi mưa lớn.

Theo hình ảnh camera giám sát, nước bắt đầu tràn vào nhà lúc 4 giờ 41 phút, chỉ ít phút sau đã dâng lên nhanh chóng. Khoảng 5 giờ, người thân của anh Đức sống bên cạnh phát hiện nước tràn lên đến hiên nhà, vội hô hoán cả gia đình dậy ứng cứu.

Nước tràn vào nhà dân cạnh dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan, TP Đà Nẵng sáng 18-10

"Cả nhà tôi phải huy động tát nước, dùng ván ngăn dòng nước chảy tràn vào trong. Chỉ chậm vài phút nữa là đồ đạc đã bị cuốn trôi" - anh Đức kể.

Ghi nhận tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, cho thấy nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng chảy xiết kéo theo bùn đất và đá, tràn thẳng vào khu dân cư.

Anh Đức cho biết, trước khi dự án thi công đường gom, khu vực này vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không được thay thế, mỗi trận mưa lớn đều xảy ra tình trạng nước dồn ứ và chảy xiết xuống nhà dân.

Đến trưa 18-10, dù đã ngớt mưa, nước vẫn còn đổ tràn vào nhà dân

"Gia đình tôi đã nhiều lần phản ánh với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công, nhưng chưa được xử lý. Phía nhà thầu có nói việc làm mương thoát nước không nằm trong thiết kế công trình" - anh Đức nói thêm.

Không chỉ riêng nhà anh Đức, nhiều hộ dân lân cận cũng lo lắng trước nguy cơ tái diễn tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn. Người dân mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.

Trước đó, cuối tháng 9, khi ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, tại khu vực này cũng từng xảy ra sự cố tương tự, nước chảy như thác từ dự án cao tốc xuống nhà dân. Dù người dân đã kiến nghị nhiều lần, song Ban quản lý dự án vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, khiến tình trạng ngập úng tiếp tục tái diễn.