CLIP: Nước như thác tràn vào nhà dân ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CLIP: Nước như thác tràn vào nhà dân ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Mưa lớn rạng sáng 18-10 khiến nước từ tuyến đường gom cao tốc Hòa Liên – Túy Loan cuồn cuộn tràn vào nhà dân ở phường Hòa Khánh, Đà Nẵng

Rạng sáng 18-10, nhà anh Trần Văn Đức (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) bị ngập nặng. Căn nhà của anh nằm ngay cạnh dự án tuyến đường gom cao tốc Hòa Liên – Túy Loan - nơi nước từ sườn núi dồn xuống mỗi khi mưa lớn.

Theo hình ảnh camera giám sát, nước bắt đầu tràn vào nhà lúc 4 giờ 41 phút, chỉ ít phút sau đã dâng lên nhanh chóng. Khoảng 5 giờ, người thân của anh Đức sống bên cạnh phát hiện nước tràn lên đến hiên nhà, vội hô hoán cả gia đình dậy ứng cứu.

Nước tràn vào nhà dân cạnh dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan, TP Đà Nẵng sáng 18-10

"Cả nhà tôi phải huy động tát nước, dùng ván ngăn dòng nước chảy tràn vào trong. Chỉ chậm vài phút nữa là đồ đạc đã bị cuốn trôi" - anh Đức kể.

Ghi nhận tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, cho thấy nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng chảy xiết kéo theo bùn đất và đá, tràn thẳng vào khu dân cư.

Anh Đức cho biết, trước khi dự án thi công đường gom, khu vực này vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không được thay thế, mỗi trận mưa lớn đều xảy ra tình trạng nước dồn ứ và chảy xiết xuống nhà dân.

Mưa lớn Đà Nẵng khiến nhà dân ngập nặng tại dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan - Ảnh 1.

Đến trưa 18-10, dù đã ngớt mưa, nước vẫn còn đổ tràn vào nhà dân

"Gia đình tôi đã nhiều lần phản ánh với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công, nhưng chưa được xử lý. Phía nhà thầu có nói việc làm mương thoát nước không nằm trong thiết kế công trình" - anh Đức nói thêm.

Không chỉ riêng nhà anh Đức, nhiều hộ dân lân cận cũng lo lắng trước nguy cơ tái diễn tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn. Người dân mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.

Trước đó, cuối tháng 9, khi ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, tại khu vực này cũng từng xảy ra sự cố tương tự, nước chảy như thác từ dự án cao tốc xuống nhà dân. Dù người dân đã kiến nghị nhiều lần, song Ban quản lý dự án vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, khiến tình trạng ngập úng tiếp tục tái diễn.

Tin liên quan

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Mưa lớn sáng 18-10 khiến nước từ núi đổ cuồn cuộn, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường phường Liên Chiểu

Cảng Đà Nẵng đề xuất đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

(NLĐO) - Cảng Đà Nẵng đề xuất được đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Trăn đất dài 3 m lạc vào khu dân cư ở TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Một con trăn đất dài 3 m, nặng 15 kg bất ngờ bò vào khu dân cư ở Sơn Trà - TP Đà Nẵng

mưa lớn kéo dài Ban Quản lý Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo